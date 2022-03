Bericht: Raphinha gibt dem FC Bayern einen Korb

IMAGO/James Heaton/News Images

Raphinha will wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Der brasilianische Nationalspieler Raphinha von Leeds United wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Poker um den Flügelstürmer gehen die Münchner aber wohl leer aus.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, hat sich Raphinha für den FC Barcelona entschieden. Demnach hat der Angreifer seinem Berater mitgeteilt, dass er in der kommenden Saison im Camp Nou spielen will.

Damit erteilt der 25-Jährige sowohl dem FC Bayern als auch dem FC Liverpool eine Absage. Beiden Klubs wurde immer wieder Interesse nachgesagt.

Barca will für Raphinha wohl in die Vollen gehen. Dem Vernehmen nach haben die Katalanen bereits ein erstes Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben. Eine Einigung konnte aber noch nicht erzielt werden.

Zuletzt wurde in englischen Medien sogar spekuliert, dass Raphinha im Falle eines Abstiegs von Leeds United ein echtes Schnäppchen werden könnte, da eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro aktiv werden soll. Die Peacocks rangieren mit 29 Punkten aus 30 Partien auf dem 16 Tabellenplatz. Der Abstand zum Abstiegsplatz beträgt aber immerhin sieben Zähler.

Bei Leeds United ist Raphinha unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Saison kommt er in wettbewerbsübergreifenden 28 Spielen auf neun Tore und drei Vorlagen. Sein Vertrag beim Premier-League-Klub ist noch bis 2024 datiert.

Raphinha als Dembélé- und Gnabry-Nachfolger gehandelt

Beim FC Barcelona soll Raphinha in die Fußstapfen von Ousmane Dembélé treten. Das Arbeitspapier des ehemaligen BVB-Profis läuft am Saisonende aus, eine weitere Zusammenarbeit gilt als unwahrscheinlich.

Beim FC Bayern wurde Raphinha als potentieller Ersatzmann für Serge Gnabry gehandelt. Der Vertrag des Nationalspielers in München läuft 2023 aus. Eine Verlängerung soll aktuell nicht in Sicht sein.