FC Bayern und BVB im Rennen? Diaby bestätigt Wechsel-Gedanken

IMAGO/Eibner/Memmler

Wurde schon beim FC Bayern und beim BVB gehandelt: Moussa Diaby

Sein seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Bayer Leverkusen hat Moussa Diaby eine fantastische Entwicklung hingelegt, die längst auch Top-Klubs wie den FC Bayern, den BVB und den FC Liverpool auf den Plan gerufen haben soll. In einem Interview hat der 22-Jährige nun konkrete Wechsel-Gedanken bestätigt.

Selten hat Bayer Leverkusen 15 Millionen Euro besser angelegt als beim Transfer von Moussa Diaby im Sommer 2019. Mit seinen unglaublich schnellen Flügelläufen ist der Linksfuß selbst für Gegenspieler auf Weltklasse-Niveau kaum zu halten.

Gut für seinen aktuellen Arbeitgeber: Diabys Vertrag ist noch bis 2025 gültig, folglich würden die Verantwortlichen wohl nur ein exorbitanten Angeboten schwach werden.

Geht es nach dem Senkrechtstarter, könnte aber gerne schon in diesem Jahr ein Interessent Ernst machen. Entsprechende Aussagen des gebürtigen Parisers, der sich momentan mit der französischen Nationalmannschaft auf die Testspiele gegen die Elfenbeinküste und Südafrika vorbereitet, in einem Interview mit der Zeitung "Le Parisien" lassen tief blicken.

FC Bayern und BVB bei Moussa Diaby mit Chancen?

"Natürlich denke ich darüber nach", antwortete Diaby auf eine Frage nach Wechselgedanken, schränkte allerdings ein: "Aber noch nicht zu viel. Ich konzentriere mich weiterhin auf das Ende der Saison."

Heißt: Erst einmal will der Youngster mit Bayer die Champions-League-Qualifikation eintüten und sich erst dann mit möglichen Offerten anderer Vereine beschäftigen. Dies könnte freilich schon ins sechs bis sieben Wochen der Fall sein.

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Premier-League-Teams als Bewerber gehandelt, darunter Manchester City, Manchester United, der FC Liverpool, der FC Arsenal und auch das neureiche Newcastle United. Aus der Bundesliga kommen der FC Bayern München und der BVB hinzu.

Diaby war in der laufenden Saison für Bayer in 35 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt (16 Treffer, neun Vorlagen).