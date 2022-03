Cafu: Lewy-Gerüchte? "Wer weiß, was in Zukunft passiert ..."

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowski vom FC Bayern wird mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht

Die Wechsel-Gerüchte um Robert Lewandowski vom FC Bayern halten sich hartnäckig. Nun äußerte sich der zweimalige Weltmeister Cafu zu den Spekulationen.

"Er spielt in einer großartigen Mannschaft und er spielt gut in diesem Team - warum sollte er also gehen? In dieser Mannschaft zu spielen, hat ihm dabei geholfen einer der Besten der Welt zu werden", sagte Cafu zu "Spox" und "Goal".

Die brasilianische Fußball-Legende schränkte allerdings ein: "Wer weiß, was in der Zukunft passiert ..."

Dennoch wünscht sich Cafu, dass Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Der Pole solle "in dem Team, das ihm geholfen hat, der Spieler zu werden, der er heute ist", weitermachen.

Cafu schwärmte ohnehin in höchsten Tönen von Lewandowski. "Er weiß, worauf es ankommt im Spiel und er macht den Unterschied aus", hob der 51-Jährige hervor: "Er ist der Beste in diesem Jahr und bestätigt damit, was er im vergangenen Jahr erreicht hat. Lewandowski ist ohne Zweifel einer der besten Spieler weltweit aktuell."

Zuletzt berichtete die spanische "Sport", dass sich Robert Lewandowski im Sommer einen Abschied vom FC Bayern München vorstellen kann und angeblich zum FC Barcelona wechseln will. Dort soll der Angreifer, der im August 34 Jahre alt wird, angeblich einen Rentenvertrag unterschreiben, der bis 2026 datiert wäre.

50 bis 60 Millionen Euro Ablöse für Lewandowski?

Der mögliche Deal soll von Lewandowski-Berater Pini Zahivi eingefädelt worden sein, der als enger Vertrauter von Barca-Boss Joan Laporta gilt.

Später legte das spanische Blatt nach und enthüllte sogar die finanziellen Dimensionen. Demnach planen die Katalanen mit einer Ablösesumme von maximal 50 bis 60 Millionen Euro für Lewandowski. Laut "Bild" ist aber noch kein offizielles Angebot beim FC Bayern eingegangen. Auch beim Stürmer sei noch lange nichts entschieden.