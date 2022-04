FC Bayern offenbar mit Gravenberch einig

IMAGO/Revierfoto

Ryan Gravenberch will offenbar zum FC Bayern wechseln

Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam ist aktuell einer der am heißesten gehandelten Spieler beim FC Bayern. Obwohl sein derzeitiger Arbeitgeber einen letzten Anlauf wagen will und noch immer auf eine Verlängerung hofft, hat sich der Youngster offenbar bereits entschieden.

Laut "Bild" ist sich Gravenberch mit dem FC Bayern über einen Wechsel im Sommer einig. Zuletzt hatte bereits "Telegraaf"-Reporter Mike Verweij in seinem Podcast verraten, dass sich der Ajax-Profi für die Münchner entschieden hat.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler sei sowohl von den Entwicklungsmöglichkeiten unter Trainer Julian Nagelsmann als auch von dem Vertragsangebot der Münchner überzeugt.

Zwar habe Ajax jüngst einen Versuch gestartet, den 2023 auslaufenden Vertrag von Gravenberch zu verlängern, von seinem Entschluss habe man den Niederländer aber nicht mehr abbringen können.

Auch Ajax-Trainer Erik ten Hag machte zuletzt deutlich, dass er gerne weiter mit Gravenberch zusammenarbeiten will. Trotz der Gerüchte habe er "noch die Hoffnung, dass er für eine Saison bei uns bleibt", sagte der 52-Jährige am Wochenende zu "Sport1".

Auf die Frage, ob ein Engagement in München für Gravenberch ein guter Schritt wäre, antwortete der Ajax-Coach: "Definitiv! Auf ihn käme sicher ein hartes Stück Arbeit zu, weil bei den Bayern enorm viel Konkurrenz herrscht. Er ist aber auch so ein Typ, der Herausforderungen braucht. Er kann sich einer so hohen Qualität wie bei Bayern mit Sicherheit anpassen."

Ajax fordert wohl 35 Millionen Euro für Gravenberch

Unklar ist Verweij zufolge nur noch, wie tief der FC Bayern in die Tasche greifen muss, um Gravenberch aus seinem Arbeitspapier loszueisen.

Angeblich hat der deutsche Rekordmeister Ajax zuletzt "nur" rund 25 Millionen Euro geboten, die Niederländer fordern aber wohl um die 35 Millionen Euro. Auch "Bild" nennt diese Summen in ihrem jüngsten Bericht.

Mazraoui tendiert offenbar zum FC Bayern

Neben Gravenberch könnte es dessen Teamkollegen Noussair Mazraoui ebenfalls zum FC Bayern ziehen. Dem Boulevardblatt zufolge tendiert der 24-Jährige inzwischen zu einem Wechsel nach München. Der FC Barcelona soll hingegen nur noch die zweite Wahl sein.

Der FC Bayern sieht in Mazraoui offenbar die Lösung für die Dauer-Baustelle auf der rechten Abwehrseite. Sowohl Gravenberch als auch Mazraoui werden von Berater Mino Raiola vertreten. Der 54-Jährige möchte wohl beide Stars zusammen beim FC Bayern unterbringen, heißt es.