Schelte von Ex-Star: FC Bayern mit 0:1 "noch gut bedient"

Markus Babbel kritisiert den FC Bayern für die Leistung in Villarreal

Nach einer lethargischen und ungewohnt fehlerhaften Leistung verlor der FC Bayern am Mittwochabend mit 0:1 beim FC Villarreal. Den Münchnern droht das Aus in der Champions League, sollte im Viertelfinal-Rückspiel am 12. April keine deutliche Steigerung folgen.

Der langjährige Bayern-Spieler Markus Babbel ging nach der Auswärtspleite hart ins Gericht mit seinem Ex-Klub, dem er eine schlechte Einstellung und fehlenden Einsatzwillen vorwarf.

"Die Bayern waren nicht giftig, nicht wach, in jedem Zweikampf einen Schritt zu spät oder zu langsam", so das Knallhart-Urteil des Ex-Nationalspielers gegenüber dem "kicker".

"Was mich jedoch am meisten überraschte, waren die technischen Schwierigkeiten, die Unsauberkeiten, die leichten Abspielfehler. Ein flüssiger Angriff über drei oder vier Stationen? Fehlanzeige!", führte Babbel weiter aus.

In der Tat verloren die Münchner ungewöhnlich viele Bälle schon im Spielaufbau, kamen so praktisch über die gesamten 90 Minuten nicht recht zu ihrem dominanten Spiel, welches auch Cheftrainer Julian Nagelsmann eigentlich im Vorfeld wieder eingefordert hatte.

Babbel erwartet "kniffliges" Rückspiel für den FC Bayern

Babbel, der selbst 19 Jahre lang in Jugend- und Profi-Jahren bei den Bayern spielte, erkannte als einzige gute Nachricht an diesem Abend aus Sicht des Gastes, dass die Hypothek für das Rückspiel lediglich ein Tor beträgt: "[Die] Bayern sind mit dieser knappen Niederlage noch gut bedient", stellte der 49-Jährige fest.

"Das Achtelfinale gegen Juventus gewann Villarreal mit einer kompakten Defensivleistung, dieses Mal zeigte die Mannschaft ihre spielerische Klasse, sie hätte noch höher gewinnen müssen. Unai Emery hat die Europa League als Trainer nicht umsonst viermal gewonnen, er konnte Nagelsmann überraschen mit einer mutig und angriffslustig eingestellten Elf", analysierte der einstige Bundesliga-Trainer weiter.

Das Rückspiel, welches bereits in sechs Tagen in München stattfindet, dürfte laut Babbel für den deutschen Rekordmeister "knifflig" werden: "Die Restverteidigung muss nächste Woche in München deutlich besser sein, ansonsten wird Villarreal den Deutschen Meister bestrafen wie zuletzt Juventus."