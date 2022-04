Nächste Top-Leistung! S04 hofft auf Geldregen für Harit

IMAGO/Norbert Scanella

Amine Harit spielt derzeit bei Olympique Marseille groß auf

Amine Harit kommt in der französischen Ligue 1 immer besser zurecht. Der wohl wertvollste Leihspieler des FC Schalke 04 steuerte am Sonntagabend eine weitere Torbeteiligung bei und führte Olympique Marseille somit gegen Montpellier HSC auf die Siegerstraße - Endstand 2:0. In Gelsenkirchen hoffen die Bosse längst wieder auf einen warmen Geldregen im Sommer.

In den letzten Wochen hat der Marrokaner endlich seine Bestform wiedergefunden, nachdem es in seinen ersten Monaten als Leihspieler von Olympique Marseille noch überhaupt nicht lief. Mittlerweile ist Harit einer der Protagonisten bei OM und auf dem besten Wege, mit dem Team die französische Vize-Meisterschaft und damit die direkte Champions-League-Qualifikation klarzumachen.

Nach seinen zuletzt starken Auftritten in der Ligue 1 kann sich sogar Marseille-Coach Jorge Sampaoli nun vorstellen, über den Sommer hinaus mit Harit zusammenzuarbeiten.

"Er ist für uns zu einem sehr wichtigen Spieler geworden und wird es in jedem Spiel des Endspurts sein", meinte der argentinische Cheftrainer über den 24-Jährigen, der beim FC Schalke noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Dass Harit allerdings noch einmal für die Königsblauen aufläuft, scheint vor dem Hintergrund des neuen Gehaltsgefüges auf Schalke sowie der Sparzwänge des Klubs ausgeschlossen - unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Harit lief über 100 Mal in der Bundesliga für den FC Schalke auf

Mittlerweile scheint es aber durchaus eine Option für Olympique Marseille zu sein, den marokkanischen Nationalspieler im Sommer fest vom Bundesliga-Absteiger zu verpflichten.

"Ich bin nicht überrascht von Harits Niveau. Darauf hatten wir gehofft. Als er bei uns anfing, war er ein Spieler, der im Spiel oft in Schwierigkeiten geriet. Er hat sich fußballerisch weiterentwickelt", lobte OM-Trainer Sampaoli weiter.

Marseille besitzt für Harit keine Kaufoption, müsste über eine mögliche Ablösesumme für den Mittelfeldmann neu mit den Schalkern verhandeln. Spielt er weiterhin so groß auf, dürfte noch der ein oder andere weitere Interessent für den Kreativspieler auf den Plan treten.

Im Trikot des FC Schalke hatte Harit bis zum letzten Jahr 102 Bundesliga-Spiele bestritten, in denen er zwölf Treffer erzielte.