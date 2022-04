Hamann: BVB wird von Haaland-Abgang profitieren

IMAGO/osnapix

Erling Haaland wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Lange Zeit galt Erling Haaland bei Borussia Dortmund als praktisch nicht zu ersetzen. Die Bedeutung des Top-Torjägers für den BVB schien riesig, schon unverhältnismäßig groß. Mittlerweile schlägt die Stimmungslage etwas um. Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann glaubt mittlerweile sogar, dass ein wahrscheinlicher Haaland-Wechsel im kommenden Sommer mehr Vor- als Nachteile für die Dortmunder bringen könnte.

"Ich glaube, dass nicht nur die Fans, sondern auch Mannschaft und der Verein von dem Zirkus genervt sind", meinte der 48-Jährige im Gespräch mit der "Bild" vor dem Bundesliga-Klassiker der Dortmunder Borussia beim FC Bayern.

Hamann spielte damit auf das Wechsel-Theater rund um den 21-Jährigen an. Haaland wird schon seit Monaten mit einem Abgang in Richtung Manchester City in Verbindung gebracht, auch weitere europäische Top-Klubs wie Real Madrid, Paris Saint-Germain oder sogar der FC Bayern wurden und werden immer wieder als mögliche nächste Haaland-Station gehandelt.

Dem langjährigen England-Legionär Hamann stießen die anhaltenden Spekulationen um den Norweger zuletzt immer negativer auf, sodass er seine Haltung zu der ganzen Angelegenheit mittlerweile geändert hat.

"Beim BVB werden auch ohne Haaland die Spieler Tore machen. Das war immer so. Ich glaube sogar, dass es den Dortmundern kurz- oder mittelfristig helfen wird, wenn Haaland nicht mehr da ist."

Die Schwarz-Gelben besser ohne ihre Tormaschine? Alleine der Blick auf seine überragende Trefferquote legt eine andere Vermutung nahe: Erling Haaland hat in insgesamt 85 Pflichtspielen für den BVB 82 Tore erzielt - die Quote eines Weltklasse-Stürmers.

BVB-Star Haaland hat alle Spiele gegen den FC Bayern verloren

Der Trubel rund um den Superstar sei nach Ansicht Hamanns in den letzten Monaten aber einfach zu groß geworden, was weder für die Entwicklung des Spielers selbst, noch für Borussia Dortmund als Klub förderlich gewesen sei.

"Ich glaube, dass Haaland woanders besser aufgehoben ist", stellte Hamann fest. Der 48-Jährige sieht die Dortmunder schon jetzt gut gerüstet für das kommende Spieljahr, wenn es dann im elften Versuch gelingen soll, den FC Bayern endlich mal wieder vom Bundesliga-Thron zu stoßen.

"Ohne Haaland ist auch eine Riesen-Chance. [...] Ich glaube, dass der BVB mit den Spielern, die sie schon geholt haben, ohne Haaland nächste Saison besser sein werden als mit ihm", ergänzte Hamann zu der Personalie.

Übrigens: In den Topspielen gegen den FC Bayern erwies sich Haaland bislang ohnehin keinesfalls als Glücksbringer. In seinen sechs Pflichtspielen gegen die Münchner traf der Norweger zwar satte fünfmal, verlor aber alle direkten Duelle gegen die Bayern.