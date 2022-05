Bestätigt! Lewandowski will den FC Bayern verlassen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Robert Lewandowski liebäugelt mit einem Abschied vom FC Bayern

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen. Das bestätigte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg. Der FC Barcelona gilt als Wunschziel, zwischen dem Angreifer und den Katalanen wird es offenbar immer konkreter - oder doch nicht?

Worüber lange spekuliert wurde, ist nun offiziell: Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern.

"Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde", verriet Salihamidzic am Samstagnachmittag gegenüber "Sky". Demnach möchte Lewandowski "gerne was anderes machen".

Gleichzeitig stellte Salihamidzic klar, dass der FC Bayern den Torjäger nicht ziehen lassen möchte. "Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023. Das ist Fakt", so "Brazzo": "Unsere Haltung ist klar."

Verwirrung um angebliche Einigung mit Barca

Der Weltfußballer wird seit Wochen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Laut "Sport1" gibt es zwischen Lewandowskis Berater Pini Zahavi und Barca bereits eine mündliche Einigung. Im Raum steht demnach ein Dreijahresvertrag.

"Spox" und "Goal" widersprechen diesen Angeben. So befinde sich Zahavi mit den Barca-Verantwortlichen zwar in Gesprächen, zu einer Einigung sei es dabei aber noch nicht gekommen.

"Sport1" zufolge hat Barcelonas Vereinspräsident Joan Laporta der Lewandowski-Seite zugesichert, dass der Verein ein offizielles Angebot für den 33-Jährigen abgeben würde, sollte der FC Bayern tatsächlich Verhandlungsbereitschaft signalisieren.

Lewandowski zu alt? Xavi reagiert

Der FC Barcelona ist angeblich dazu bereit, 30 bis 40 Millionen Euro für Lewandowski in die Hand zu nehmen. Allerdings soll die genaue Summe letztlich von mehreren Faktoren wie weiteren Erlösen aus Spielerverkäufen und Sponsoren-Deals abhängen.

Dass sich Lewandowski schon im gehobenen Fußballeralter befindet, stört Barca-Coach Xavi derweil nicht. "Bei Vertragsabschlüssen beschäftigt mich das Alter nicht. Wir haben Dani Alves verpflichtet, als er 38 war", so der 42-Jährige.

Spieler würden heutzutage professioneller leben. Als Beispiele nannte Xavi neben Alves auch Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi.