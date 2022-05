Eintracht Frankfurt nimmt 17-jähriges Sturm-Juwel ins Visier

Srecko Niketic/PIXSELL via www.imago-images.de

Norman Bassette (l.) wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Schon vor dem Triumph in der Europa League haben die Personalplanungen bei Eintracht Frankfurt an Fahrt aufgenommen. Einen Neuzugang für die Sturmzentrale hat die SGE offenbar in der zweiten französischen Liga ausgemacht.

Nach Informationen des Portals "fussballtransfers.com" befasst sich die Eintracht Frankfurt mit einer Verpflichtung von Norman Bassette.

Der 17-jährige Youngster feierte für SM Caen aus der französischen Ligue 2 in dieser Saison sein Profi-Debüt und gilt als eine der größten Offensiv-Hoffnungen seines Heimatlandes Belgien.

Für die U18-Auswahl der Roten Teufel bestritt er bereits zehn Spiele und erzielte dabei drei Treffer.

Seinen Einstand im französischen Profi-Fußball feierte der Linksfuß bereits als 16-Jähriger, gilt als hervorragend ausgebildeter und technisch versierter Spieler.

Eintracht Frankfurt hatte in den letzten Jahren immer wieder mit den Transfers von jungen Talenten für den Profi-Kader für Aufsehen gesorgt.

Nicht immer schlugen die Teenager dabei so gut ein wie beispielsweise Innenverteidiger Tuta oder zuletzt BVB-Leihgabe Ansgar Knauff.

Hat Eintracht Frankfurt die besseren Argumente?

Fabia Blanco, der als 17-Jähriger im letzten Sommer in die Main-Metropole wechselte, sich aber im Profi-Kader von Cheftrainer Oliver Glasner nicht empfehlen konnte, ist längst wieder nach Spanien in die zweite Mannschaft des FC Barcelona zurückgekehrt.

Bei Norman Bassette hoffen wie Frankfurter nun offenbar auf einen besseren Riecher. Der Offensivmann ist noch bis 2025 an seinen Klub SM Caen gebunden und wurde auch schon beim französischen Topklub Olympique Lyon gehandelt.

Als neuer Europa-League-Titelträger und Champions-League-Teilnehmer dürfte die Eintracht nun aber einen gewichtiges Argument mehr auf ihrer Seite haben, das Juwel von einem Frankfurt-Wechsel zu überzeugen.