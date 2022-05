SGE verpflichtet Hauge - Milan spricht von Kaufpflicht

IMAGO/Mutsu Kawamori

Die Eintracht verpflichtet Jens Petter Hauge (r.) bis 2026

Der norwegische Nationalspieler Jens Petter Hauge wird auch künftig die Fußball-Schuhe für Eintracht Frankfurt schnüren. Das gab der Europapokalsieger am Samstag bekannt.

Eintracht Frankfurt teilte mit, dass der bislang von AC Mailand ausgeliehene 22-Jährige nun "durch eine aktivierte Kaufoption bis 2026 unter Vertrag" stehe.

Medienberichten zufolge liegt die in der Option verankerte Ablösesumme bei etwa sieben bis acht Millionen Euro. Italienische Zeitungen schrieben sogar von bis zu zwölf Millionen Euro.

Auffallend: In einer offiziellen Mitteilung der Mailänder heißt es, aufgrund der Erfüllung einiger zuvor vereinbarter Bedingungen habe eine Kaufpflicht gegriffen. Eintracht Frankfurt erwähnt diesen Umstand nicht.

🦅🙌@jenspetter99 bleibt bei der Eintracht: Der Offensivspieler schließt sich Frankfurt nach einjähriger Leihe per Kaufoption dauerhaft an und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.



ℹ️➡️ https://t.co/YPyBmtvUsx#SGE pic.twitter.com/6Pqru6fKxl — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) 28. Mai 2022

Hauge muss sich bei Eintracht Frankfurt noch steigern

Angesichts der anstehenden Mehrbelastung durch den Start in der Champions League dürfte man in der Mainmetropole aber ohnehin weiterhin mit dem Nord-Europäer geplant haben. Allerdings ist auch klar, dass sich Hauge in seinem zweiten Jahr bei der SGE steigern muss: In der abgelaufenen Saison kam er zu häufig nicht über die Jokerrolle hinaus. Auch die Ausbeute von drei Treffern und zwei Vorlagen in 38 Pflichtspielen ist ausbaufähig.

Zum Vergleich: Für Milan traf Hauge in nur 24 Einsätzen fünfmal (eine Vorlage). In seiner Heimat erzielte er für den FK Bodö/Glimt 35 Tore (30 Vorlagen) in 117 Partien.

"Natürlich merkt man, dass Jens Petter nicht so im Rhythmus ist und deswegen manchmal noch eine falsche Entscheidung trifft", erklärte Frankfurt-Coach Oliver Glasner zuletzt der "Bild", betonte aber, er sei dennoch "sehr zufrieden" damit, wie schnell Hauge als Einwechselspieler das Spiel adaptiere. Im Eintracht-Trikot fiel der Rechtsfuß zuletzt auch immer wieder dadurch auf, dass er als Offensivakteur auch defensiv stark mitarbeitete.