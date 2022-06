Rüdiger verrät: Bayern-Wechsel war nie ein Thema

IMAGO/Revierfoto

Antonio Rüdiger wurde lange Zeit auch beim FC Bayern gehandelt, wechselt im Sommer aber nach Madrid

Nationalspieler Antonio Rüdiger war in den vergangenen Monaten einer der am heißesten gehandelten Abwehrspieler auf dem Transfermarkt. Auch dem FC Bayern wurde Interesse am gebürtigen Berliner nachgesagt. Ein Wechsel nach München war für den 29-Jährigen aber nie eine Option.

International erfahren und erprobt, im besten Fußballer-Alter und ablösefrei: Dieses höchst attraktive Gesamtpaket machte Antonio Rüdiger in den letzten Monaten für viele Vereine interessant. Auch der FC Bayern soll sich um den deutschen Nationalspieler bemüht haben. Doch die Münchner waren von Beginn an chancenlos.

Wie Rüdiger in einem Interview mit der spanischen Zeitung "Marca" verriet, war ein Wechsel an die Isar für ihn nie ein Thema. Ja, es habe viele Gespräche mit Vereinen gegeben, sagte der Innenverteidiger: "Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Chelsea oder Madrid in Betracht gezogen."

Rüdigers Vertrag in London war nach der Saison ausgelaufen. Die Verhandlungen mit den Blues konnten aufgrund der Sanktionen gegen Ex-Besitzer Roman Abramovich nicht wie geplant geführt werden. Am Ende sicherten sich die Königlichen aus Madrid den Zuschlag.

Real statt FC Bayern: "Größter Schritt meiner Karriere"

Beim amtierenden Champions-League-Sieger schlägt Rüdiger nun ein neues Kapitel auf. "Das ist ein großer Schritt für mich. Wahrscheinlich der größte Schritt in meiner Karriere", sagte der 29-Jährige, der bei Real einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete. Er sei stolz und habe noch gar nicht richtig realisiert, was der Wechsel für ihn bedeute, gab Rüdiger zu.

Als er das erste Mal vom Real-Interesse hörte, dachte er nur "Wow!", erinnerte sich der Nationalspieler: "Im September oder Oktober [2021] haben sie mich zum ersten Mal kontaktiert. Das war sehr aufregend, denn so ein Verein ruft nicht oft an." Mit einem Trainer wie Carlo Ancelotti zusammenzuarbeiten sei eine "Ehre", betonte der Neuzugang: "Über ihn muss man nicht viel sagen."

Was er bei seiner Vorstellung in der spanischen Hauptstadt sagen wird, weiß Antonio Rüdiger noch nicht. Auch den Sprachunterricht habe er noch nicht begonnen: "Aber was ich meinen Teamkollegen und den Fans sagen werde, ist leicht: Ich werde in jedem Spiel und jeder Situation mein Herz geben. Das kann ich versprechen. Ich werde jeden Tag 100 Prozent geben."