Bayern diskutiert drittes Mané-Paket - Brazzo wolllte Núnez

Machen den Mané-Transfer zur Chefsache: Sportvorstand Salihamidzic und Vorstandsboss Kahn vom FC Bayern

Fußball-Bundesligist FC Bayern will Sadio Mané vom FC Liverpool unbedingt verpflichten. Doch die Engländer treiben aktuell noch die Ablösesumme für den 30-Jährigen nach oben. Die Münchner Chefetage berät sich daher intern, inwiefern die Forderungen erfüllt werden sollen.

Zwei Angebote hat der FC Bayern Medienberichten zufolge bereits in Richtung Liverpool gesendet. Auf der Insel wurden die Offerten allerdings jeweils abgeschmettert. Schenkt man einem Bericht der "Times" Glauben, war das letzte Münchner Angebot nach Meinung von Reds-Sportdirektor Julian Ward gar "lächerlich".

Konkret soll der deutsche Serienmeister zunächst eine Basisablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zuzüglich 5,5 Millionen Euro als Bonuszahlungen hinterlegt haben. Da der Tabellenzweite der Premier League aber zunächst 50 Millionen Euro für seinen Superstar gefordert hatte, erhöhte das Team um Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Angaben von "Bild" auf 27,5 Millionen Euro plus 7,5 Millionen Euro als mögliche Bonuszahlung.

Doch da Liverpool jene 7,5 Millionen Euro nur in dem unwahrscheinlichen Fall erreicht hätte, wenn die Bayern in jedem Vertragsjahr die Champions League gewinnen und Mané den Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt einheimsen würde, wurde auch das zweite Angebot abgelehnt.

Liverpool schraubt Ablöseforderung etwas nach unten

Wie "Bild" nun berichtet, diskutiert die Chefetage des FC Bayern daher intern erneut über die Forderungen des FC Liverpool. Diese soll mittlerweile auf 45 Millionen Euro heruntergeschraubt worden sein. In englischen Gazetten ist von umgerechnet 47 Millionen Euro zu lesen.

Wenngleich die Höhe der Ablösesumme nach nunmehr schon zwei erfolglosen Verhandlungsrunden den größten Knackpunkt ausmachen, sollen sowohl die Verantwortlichen des FC Bayern als auch die des FC Liverpool von einer baldigen Einigung im Poker um Sadio Mané ausgehen.

Hasan Salihamidzic werde dem Boulevardblatt zufolge zusammen mit Vorstandsboss Oliver Kahn "in den nächsten Tagen" auf die Insel fliegen, um die Gespräche persönlich zum Abschluss zu bringen, heißt es.

Auch der FC Bayern wollte Darwin Núnez

Neue Bewegung in die Verhandlungen könnte indes der Transfer eines weiteren begehrten Stürmers bringen: Darwin Núnez von SL Benfica.

Laut "Bild"-Angaben zeigte allen voran Salihamidzic großes Interesse am 22 Jahre alten Uruguayer, der in der Saison 2021/22 auf 34 Pflichtspieltore in 41 Spielen kam. Wie der "Guardian" berichtet, bereitet nun aber der FC Liverpool ein Angebot für Núnez vor, der somit als Nachfolger von Mané eingeplant wird.

Der "Telegraph" berichtete am Donnerstag, dass Liverpool von einer Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) mit leistungsabhängigen Zusatzzahlungen zwischen 15 bis 20 Millionen Pfund ausgeht. Liverpool wird es daher in den Verhandlungen mit dem FC Bayern über Sadio Mané vor allem darum gehen, möglichst viel Geld für den Núnez-Transfer einzustreichen.