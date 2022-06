Sané-Bruder Sidi soll auf Schalke durchstarten

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Sidi Sané darf sich bei den Profis des FC Schalke 04 präsentieren

Sidi Sané, der jüngere Bruder von Bayern Münchens Angreifer Leroy, hat einen neuen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 erhalten. Der Youngster soll auch bei den Profis absolvieren.

Der FC Schalke 04 hat Sidi Sané mit einem neuen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2024 ausgestattet. Der 19-Jährige wird vorerst für die U23-Mannschaft des Revierklubs eingeplant, die in der Regionalliga West spielt.

Wie die Königsblauen am Sonntag allerdings vermeldeten, wird der Angreifer "einen wesentlichen Teil der Sommervorbereitung" mit der Mannschaft von Cheftrainer Frank Kramer absolvieren. Schalke startet am 22. Juni mit dem Training. Schon am 14. Juni wird Sané unter U23-Coach Jakob Fimpel das Training aufnehmen.

"Sidi ist ein toller Junge, der sich trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sehr gut entwickelt hat", begründete der ehemalige Bundesliga-Profi Mathias Schober, Direktor der Schalker Nachwuchsabteilung, die Entscheidung für die Vertragsverlängerung. "Wir sind froh, dass er in der abgelaufenen Saison viele Spiele in der U19 unter Norbert Elgert bestreiten konnte. Nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren." In der nächsten Saison habe Sané nun die Chance, sich "bei der ersten Mannschaft zu präsentieren".

Sidi Sané kam 2011 zu den Knappen und durchlief dort seither die Jugendabteilungen des Klubs. Für die U19 absolvierte der gebürtige Essener in der vergangenen Saison 18 Partien, in denen ihm sechs Tore gelangen. Erst im Halbfinale endeten die Schalker Hoffnungen auf den Titel in den Spielen gegen den späteren Meister Borussia Dortmund.

Am letzten Spieltag der Regionalliga West feierte Sané zudem sein Debüt für die U23-Mannschaft. Unter Interimstrainer Mike Büskens, der Schalke 04 im Saison-Endspurt der 2. Bundesliga zum Aufstieg verhalt, durfte der Youngster bereits bei den Profis trainieren.