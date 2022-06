BVB schnappt sich Augsburg-Juwel

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Noa-Gabriel Simic (l.) schließt sich dem BVB an

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist Borussia Dortmund bei der Konkurrenz fündig geworden. Der 17 Jahre alte Kroate Noa-Gabriel Simic wechselt vom FC Augsburg zum BVB.

Das bestätigte das Management des offensiven Mittelfeldspielers mit einem Video bei Instagram. Darauf ist Simic im BVB-Dress zu sehen, wie er das Vereinsgelände der Dortmunder betritt und einen Vertrag unterschreibt.

"Er ist ein sehr interessanter Spieler, der technisch stark und sehr schnell ist. Er hatte großen Anteil daran, dass der FC Augsburg ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gekommen ist", zitierten die "Ruhr Nachrichten" Nachwuchschef Lars Ricken.

Simic wird beim BVB zunächst für die U19 auflaufen. Trainer Mike Tullberg gilt als großer Fan des kroatischen U18-Nationalspielers.

Simic kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch im Sturm eingesetzt werden.

Für die U19 des FC Augsburg erzielte er in der vergangenen Saison der U19-Bundesliga Süd/Südwest elf Tore in 18 Spielen. Auch beim FC Augsburg II durfte Simic bereits in der Regionalliga ran. Drei Einsätze stehen zu Buche.

BVB-Talente drängen sich den Profis auf

Bei der U19 des BVB tritt Simic in die Fußstapfen von Göktan Gürpüz. Der 19-Jährige verlässt den Jugendbereich und hat bei den Dortmundern einen Profivertrag unterschrieben.

Gürpüz will sich in der Vorbereitung bei den BVB-Profis für Einsätze empfehlen, zunächst ist der Offensivspieler aber wohl für die Reservemannschaft in der 3. Liga eingeplant.

Weitere Talente, in die der BVB große Hoffnungen steckt, sind Jamie Bynoe-Gittens und Lion Semic. Das Trio wurde zuletzt nach einem 2:1-Sieg im Endspiel gegen Hertha BSC deutscher U19-Meister. In der Youth League erreichte die U19 des Revierklubs immerhin das Viertelfinale. Im A-Junioren-Pokal musste man sich im Finale mit 1:3 dem VfB Stuttgart geschlagen geben.