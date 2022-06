Transfer-Duell zwischen Gladbach und VfB Stuttgart

IMAGO / Pro Shots

Riechedly Bazoer wird bei Gladbach und beim VfB Stuttgart gehandelt

In den letzten Wochen tat sich Borussia Mönchengladbach enorm schwer, Neuzugänge an Land zu ziehen. Nun scheint die erste Verpflichtung des Sommers in Reichweite - obwohl es noch Konkurrenz vom VfB Stuttgart gibt.

Wie "Bild" schreibt, steht Innenverteidiger Riechedly Bazoer von Vitesse Arnheim ganz oben auf der Gladbacher Liste. Die Gespräche mit dem 25-Jährigen seien bereits "sehr weit", so das Boulevardblatt.

Da Bazoers Vertrag in Arnheim Ende Juni ausläuft, könnte er ablösefrei den Verein wechseln. Damit würde er bestens in Profil der Borussia passen, die sich in der kommenden Transferperiode für kleines Geld verstärken will.

Noch ist ein Wechsel an den Niederrhein aber nicht in trockenen Tüchern. Dem Bericht zufolge soll auch der VfB Stuttgart um den ehemaligen Wolfsburger buhlen.

Immerhin habe sich aber mit Bayer Leverkusen jüngst ein namhafter Mitbewerber aus dem Poker verabschiedet, heißt. Die Entscheidung bei Bazoer falle nun zwischen Gladbach und dem VfB.

Bazoer spielte bereits zwischen 2017 und 2019 mit Unterbrechung in der Bundesliga. Einst ließ sich der VfL Wolfsburg den Defensivspezialisten rund 12 Millionen Euro kosten, nur um Bazoer schließlich zweieinhalb Jahre später für gerade einmal 1,5 Millionen Euro wieder abzugeben. Für die Niedersachsen absolvierte der Rechtsfuß 25 Bundesligaspiele.

Große Transfersorgen bei Gladbach

Sollte sich Bazoer nun tatsächlich für Gladbach entscheiden, wäre damit in der Mannschaft von Daniel Farke aber nur eine erste Planstelle geschlossen. Die größten Probleme beim fünffachen deutschen Meister liegen in der Offensive.

Dort hegen Alassane Pléa und Marcus Thuram Medienberichten zufolge ernsthafte Abschiedsgedanken. Allerdings stoße das Duo auf dem Transfermarkt bislang auf keinerlei Interessenten, hieß es zuletzt in "Bild".

Da Gladbach auf Transfererlöse angewiesen ist, um eigene Neuverpflichtungen zu tätigen, hängt vieles davon ab, ob Pléa und Thuram noch veräußert werden können.

Ein weiterer Neuzugang befindet sich immerhin unabhängig davon angeblich bereits im Anflug. Vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland soll für zwei Millionen Euro der 18-jährige Mittelfeldspieler Oscar Fraulo kommen.