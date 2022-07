Weigl vor Benfica-Abschied: Top-Klubs melden Interesse an

IMAGO/Pedro Fiuza

Ex-BVB-Profi Julian Weigl wird unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht

Eigentlich fühlt sich Ex-BVB-Profi Julian Weigl bei Benfica Lissabon wohl, trotzdem könnte seine Zeit beim portugiesischen Rekordmeister nach zweieinhalb Jahren enden. Das Interesse am Nationalspieler ist offenbar groß.

Erst vor wenigen Wochen wurde Julian Weigl mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Die "Frankfurter Rundschau" berichtete, dass der Mittelfeldspieler auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt steht. Seitdem ebbten die Gerüchte über einen Wechsel an den Main allerdings ab. Gleichzeitig keimten neue Spekulationen über Weigls Zukunft auf.

Mittlerweile sollen sich auch die beiden italienischen Spitzenklubs AS Rom und AC Mailand um den ehemaligen BVB-Profi bemühen. Darüber hinaus liegen dem Nationalspieler laut "Sport Bild" noch Angebote anderer Klubs vor. Um welche Vereine es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Weigl selbst soll sich mit einem Gedanken an eine Luftveränderung zumindest beschäftigen. Beim 26-Jährigen gebe es die Tendenz zu einem Wechsel, berichtete die "Sport Bild". Wie konkret dieser Gedanke ist, kann jedoch nur spekuliert werden.

Weigl wird bei Benfica zum Leistungsträger

Klar ist, dass sich Weigl in den letzten Monaten im Trikot von Benfica zurück in den internationalen Fokus gespielt hat. Nach einer schweren Anfangszeit in Lissabon ist der Deutsche längst zu einem Leistungsträger geworden, der für die Mannschaft eigentlich unverzichtbar ist.

Zudem hat der portugiesische Rekordmeister mit Roger Schmidt erst vor wenigen Wochen einen neuen deutschen Cheftrainer verpflichtet. Er dürfte einiges daran setzen, Weigl vor allem in den ersten Wochen zu seinem Sprachrohr auf dem Feld zu machen.

Noch völlig unklar ist, wie die Vereinsspitze der "Adler" mit Weigl plant. Der Vertrag des Deutschen läuft im Sommer 2024 aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung haben noch nicht stattgefunden.