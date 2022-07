Hummels-Treffer bei zweitem BVB-Testspielsieg

IMAGO/Dennis Hetzschold

Mats Hummels (2.v.l.) traf per Kopf für den BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat auch das zweite Testspiel in dieser Saison gewonnen. Beim Zweitliga-Absteiger SG Dynamo Dresden gewann der BVB am frühen Samstagabend mit 2:0 (2:0).

Die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic spielte dabei auch vier Tage nach dem 3:1-Sieg im ersten Testspiel beim Westfalenligisten Lüner SV mit einer Formation, die mit der späteren Bundesliga-Startelf nicht allzu viel gemein haben dürfte.

Die vielen Nationalspieler im Kader des Vizemeisters, die nach ihren Einsätzen in der Nations League noch einen Sonderurlaub erhielten, absolvierten am Samstag in Dortmund die obligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstest, während die Kollegen im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden unter Wettkampfbedingungen testeten.

Der BVB startete bei Dynamo folglich mit einer Startelf, die mit vielen Akteuren aus der U23-Reserve beziehungsweise der U19-Mannschaft aufgefüllt wurde: Meyer - Passlack, Hummels, Papadopoulos, Rothe - Dahoud, Michel - Wolf Eberwein, Aning - Moukoko.

Trotzdem übernahmen die Gäste in Sachsen direkt das Kommando und kamen früh zu ihren ersten Offensiv-Aktionen. Den 1:0-Führungstreffer besorgte dann Routinier Mats Hummels nach einer Ecke von Youngster Prince Aning per Kopfball.

BVB wechselt im zweiten Durchgang munter durch

Kurz vor der Pause war es mit Antonios Papadopoulos erneut einem Defensivspieler vorbehalten, das zweite BVB-Tor zu erzielen. Der 22-Jährige traf nach erneuter Vorarbeit von Prince Aning.

Im zweiten Durchgang wechselte Cheftrainer Edin Terzic munter durch, brachte unter anderem mit Lion Semic, Abdoulaye Kamara und Bradley Fink viele weitere Dortmunder Nachwuchstalente.

Dynamo Dresden war bis zur letzten Minute um den Anschlusstreffer bemüht und verzeichnete mehrere gefährliche Offensivaktionen. Doch der neue BVB-Schlussmann Alexander Meyer, der von Jahn Regensburg zu den Westfalen gewechselt war, hielt seinen Kasten bis zuletzt sauber.