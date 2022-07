Medien: Barca spielt letzten Trumpf im Lewandowski-Poker

IMAGO/ULMER

Robert Lewandowski wird den FC Bayern wohl verlassen

Der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona steht offenbar unmittelbar bevor. Davon gehen zumindest der Weltfußballer selbst und die Katalanen aus, die noch in dieser Woche mit einem Vollzug rechnen. Die letzte Karte im Poker um den Polen hat Barca angeblich schon gespielt.

Aus den täglichen Wasserstandsmeldungen, die sich mit dem anstehenden Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona befassen, sind längst stündliche geworden. Spanische und deutsche Medien überbieten sich gegenseitig mit neuen Informationen. Einig sind sie sich dabei vor allem in einem Punkt: der Transfer des Superstars ist nur noch eine Frage der Zeit.

Die spanischen Zeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport" berichten am Dienstag mit Blick auf den Wechsel von großem Optimismus im Lewandowski-Lager. Es bewege sich etwas, spekulierte "Sport", dass der Wechsel noch in dieser Woche über die Bühne gehen könnte. Im Lager des Polen sei man mittlerweile zuversichtlich, den Deal sehr zeitnah unter Dach und Fach zu bringen.

Ein Grund dafür: Der FC Barcelona hat seine Offerte für den Weltfußballers offenbar nochmals nachgebessert. "Transferexperte" Gerard Romero sprach in seinem Twitch-Stream vom "letzten Angebot" der Katalanen. Die Verantwortlichen des spanischen Klubs seien zuversichtlich, dass die Münchner diesem Angebot zustimmen werden.

Eine konkrete Summe nannte Romero zwar nicht, es wird aber davon ausgegangen, dass Barca dem FC Bayern mittlerweile annähernd die erwünschte Fix-Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro geboten hat.

FC Bayern und Barca zeitgleich auf US-Tour

Laut "Bild" rechnen auch an der Säbener Straße mittlerweile alle mit einem Wechsel des Weltfußballers. Einzig die Frage nach dem Zeitpunkt der Verkündung scheint noch offen.

Praktisch für Spieler und Klub: Selbst wenn Lewandowski, der am Dienstag erstmals wieder mit den Münchnern auf dem Trainingsplatz stehen wird, noch mit dem FC Bayern auf US-Tour geht, wäre der Weg zu Barca ein kurzer. Auch die Katalanen brechen am Wochenende in die USA auf, um dort ihre eigene Promo-Tour zu absolvieren.

Demnach ist es gut möglich, dass der Pole seinen spektakulären Wechsel im Land der unbegrenzten Möglichkeiten finalisiert und den FC Bayern nach acht Jahren endgültig verlässt.