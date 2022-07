Harry Kane beim FC Bayern weiter im Fokus

IMAGO/Andy Rowland

Harry Kane wird weiter beim FC Bayern gehandelt

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern München? Angesichts des drohenden Abgangs von Weltfußballer Robert Lewandowski wurde jüngst auch der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Das Interesse ist scheinbar tatsächlich vorhanden, wie nun aus einem Medienbericht hervorgeht.

Harry Kane steht im Fokus des FC Bayern, das berichtet "Bild". Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei von den Qualitäten des 28-Jährigen mehr als überzeugt, heißt es im Podcast "Bayern-Insider".

Das Problem: Kane besitzt bei Premier-League-Klub Tottenham Hotspur noch einen Vertrag bis 2024. In diesem Sommer kommt ein Transfer daher nicht zustande. Auch der "kicker" hatte bereits berichtet, dass der Angreifer in der laufenden Transferperiode keine Wechselfreigabe erhält.

Im Sommer 2023 dürfte die Situation jedoch ganz anders aussehen. Spätestens dann ist Robert Lewandowski weg, der Platz im Sturmzentrum des FC Bayern wäre somit frei für Harry Kane. Gut möglich, dass dann auch das Wechselverbot der Spurs bröckelt.

FC Bayern arbeitet an Verpflichtung von Mathys Tel

"Bild" zufolge hängt der mögliche Kane-Transfer des FC Bayern aber nicht an der Personalie Lewandowski. Sollte der Weltfußballer schon in diesem Sommer wechseln, käme man in einer Übergangssaison wohl auch mit dem vorhandenen Personal bzw. mit der möglichen Neuverpflichtung des Franzosen Mathys Tel zurecht.

Der 17-Jährige wird seit mehreren Wochen an der Säbener Straße gehandelt. Die Realisierung seines Transfers nach München steht dem Boulevardblatt zufolge weit oben auf der Tagesordnung. Allein der millionenschwere Deal um Innenverteidiger Matthijs de Ligt habe noch größere Priorität.

Derzeit befindet sich der FC Bayern mit Tels Klub Stade Rennes Medienberichten zufolge noch in den Verhandlungen über die Ablöse-Modalitäten. Nach Informationen von "Sport1" müssen mindestens 14 Millionen Euro an fixer Ablöse sowie weitere Bonuszahlungen geboten werden, um Rennes zum Nachdenken zu bewegen.

Tels aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2024 gültig. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt er seine ersten sieben Ligue-1-Partien - jeweils als Einwechselspieler.