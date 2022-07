Bericht: FC Bayern erzielt Durchbruch bei de-Ligt-Transfer

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Mattijs de Ligt soll zum FC Bayern wechseln

Nachdem der FC Bayern mit der Verpflichtung von Sadio Mané und dem Abgang von Robert Lewandowski bereits für mächtig Alarm auf dem internationalen Transfermarkt gesorgt hat, folgt jetzt wohl der dritte Knall! Matthijs de Ligt steht tatsächlich unmittelbar vor einem Wechsel zum Deutschen Meister. So zumindest hieß es jetzt in übereinstimmenden Medienberichten.

Nach Informationen von "Bild" sollen sich der FC Bayern und Juventus Turin mittlerweile geeinigt und auf einen Wechsel des Star-Verteidigers noch in diesem Sommer verständigt haben.

Laut dem Sender sollen die Klubbosse des deutschen und des italienischen Rekordmeisters am Sonntag erneut direkte Gespräche geführt haben, nachdem das erste Transfer-Angebot aus München noch von den Juve-Verantwortlichen abgeschmettert wurde.

Dabei sollen sich die Münchner und die Turiner bei der bis dato offenen Streitfrage nach der Ablösesumme für den 22-Jährigen geeinigt haben.

"Bild" sowie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio wollen erfahren haben, dass der FC Bayern sein erstes Angebot für Matthijs de Ligt um weitere zehn Millionen Euro aufgestockt hat.

De Ligt soll schon bald zum FC Bayern dazustoßen

Die fixe Ablösesumme soll nunmehr bei 70 Millionen Euro liegen für den niederländischen Nationalspieler. Zehn Millionen Euro sollen als weitere Bonuszahlungen vereinbart worden sein.

De Ligt soll beim deutschen Branchenprimus einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Der FC Bayern und Juve haben sich den Quellen zufolge mündlich auf alle Rahmendetails des nächsten Mega-Deals in diesem Transfersommer verständigt.

Zuvor wurde in italienischen Medien bereits berichtet, dass Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am kommenden Montag noch einmal nach Turin reisen wolle, um den Deal mit der Alten Dame persönlich vor Ort dingfest zu machen.

Wie es weiter heißt, soll de Ligt schon alsbald zur Mannschaft des FC Bayern stoßen, der sich in der kommenden Woche aus US-Tour befindet. Erste Station dabei wird die Hauptstadt Washington D.C. sein. Laut "Sky" soll es der Wunsch der Vereinsführung sein, dass der Niederländer schon am Montag im Flieger des FC Bayern in Richtung USA sitzt.