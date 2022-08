Fjörtoft warnt den FC Bayern vor Post-Lewandowski-Ära

IMAGO/MARIUS SIMENSEN

Jan Aage Fjörtoft warnte den FC Bayern

Am Freitag startet der FC Bayern mit dem Duell gegen Eintracht Frankfurt die Mission Titelverteidigung in der Bundesliga. Dieses Projekt müssen die Münchner ohne ihren langjährigen Torgaranten Robert Lewandowski angehen. SGE-Ikone Jan Aage Fjörtoft glaubt nicht, dass der deutsche Rekordmeister den Abgang des Polen so leicht verkraften wird.

"Dieses 'Wir müssen Lewandowski ersetzen'-Projekt hat aus meiner Sicht auch noch gar nicht angefangen", sagte Fjörtoft in einem Interview mit "ran": "Man könnte jetzt denken, dass dies schon in Leipzig der Fall war, aber die Roten Bullen haben zuvor mit 0:5 im letzten Testspiel gegen den FC Liverpool verloren und jetzt gegen die Bayern wieder fünf Gegentore bekommen. Das zeigt: Leipzig kassiert viele Gegentreffer."

Daher sei das Spiel gegen Eintracht Frankfurt der erste richtige Gradmesser für die Post-Lewandowski-Ära beim FC Bayern.

Fjörtoft warnte die Münchner vor allem vor den fehlenden Toren des polnischen Goalgetters. "Man muss schon wissen, dass den Bayern ab sofort 30 bis 40 Tore pro Saison fehlen werden, die müssen sie erstmal ersetzen. Die müssen jetzt andere schießen", so der 55-Jährige.

Vor allem Neuzugang Sadio Mané traut Fjörtoft dabei einiges zu. "Mit ihm hat man - zumindest vom Namen und der Bekanntheit her - in München nun auch Robert Lewandowski ersetzt. Und damit die Kritiker zunächst verstummen lassen", betonte der Norweger, der den Senegalesen als "Aushängeschild für jeden Verein" bezeichnete.

FC Bayern als "Gewinner der aktuellen Transferperiode"

Mané habe schon beim FC Liverpool nie schwache Leistungen abgeliefert, sei stark im Eins-gegen-Eins und verfüge über ein enormes Spielverständnis.

Der FC Bayern habe sich im Sommer ohnehin sehr gut verstärkt. "Vor allem mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Hinzu kommt mit Mathys Tel noch ein Spieler für die Zukunft. Das sind alles klasse Jungs", schwärmte Fjörtoft: "Deswegen sind die Bayern für mich im internationalen Fußball auch einer der Gewinner der aktuellen Transferperiode."

Fjörtoft schwärmt von Mario Götze

In dem Interview sprach Fjörtoft auch über SGE-Neuzugang Mario Götze. "Er ist jemand, der den Unterschied machen kann", schwärmte der ehemalige Frankfurt-Profi: "Wenn ein System in der vergangenen Saison noch nicht so richtig funktioniert hat, haben die Frankfurter nun einen Spieler dazu bekommen, dem man nur den Ball geben muss und alle wissen, dass er etwas Produktives damit anfangen kann und wird."

Fjörtoft sprach Götze außerdem ein großes Kompliment für seine Rückkehr in die Bundesliga aus: "Es wäre für ihn deutlich einfacher gewesen, seine Karriere in irgendeiner anderen Liga ausklingen zu lassen. Sein Name wäre trotzdem groß geblieben. Aber er stellt sich. Und das in der Bundesliga. Das zeigt seine Einstellung und dass er es wirklich nochmal wissen will."