Modeste gut genug für den BVB? Effenberg meldet Zweifel an

SASCHA JANNE via www.imago-images.de

Stefan Effenberg kommentiert die BVB-Gerüchte um Anthony Modeste

Der frühere Bundesliga-Profi Fredi Bobic sieht einen möglichen Wechsel von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund positiv.

"Das könnte Sinn machen, das kann Sebastian Kehl (Sportdirektor des BVB, Anm. d. Red.) aber sicherlich am besten beurteilten. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, jemanden aus der Liga zu holen und nicht jemanden von draußen, der sich noch akklimatisieren muss", sagte der Geschäftsführer von Hertha BSC im Doppelpass von "Sport1".

Modeste soll beim BVB der Ersatzmann für den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller werden. Laut "Sport1" sind sich die Dortmunder mit Modeste selbst bereits über einen Transfer einig. Er soll einen Einjahresvertrag bei der Borussia erhalten.

Offizielles BVB-Angebot für den 1. FC Köln?

Beim 1. FC Köln habe der BVB inzwischen ein offizielles Angebot eingereicht, hieß es. Vier bis fünf Millionen Euro Ablöse fließen angeblich in die Domstadt.

Für den BVB sei eine Verpflichtung des 34-jährigen Franzosen eher "eine Chance" als ein Risiko, urteilte der frühere BVB-Angreifer Heiko Herrlich. "Modeste hat sich mit seinen 20 Toren in der letzten Saison noch mal bewiesen. Er will sich sicherlich auch in Dortmund noch einmal zeigen."

Allerdings sei Haller von seinem Leistungsvermögen her "noch einmal ein anderes Level" als Modeste, gab Stefan Effenberg zu bedenken.

BVB bei Stürmersuche "zielführend unterwegs"

Der 28-Jährige, der auf unbestimmte Zeit ausfällt, habe "sich auch in der Champions League schon bewiesen", sagte der Vize-Europameister von 1992. "Aber es kann funktionieren, weil er die ja auch die Spieler des BVB schon kennt", schränkte Effenberg ein.

Dortmunds Sportdirektor Kehl hatte nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen am Samstag bereits angekündigt, der Klub sei bei der Stürmersuche "recht zielführend unterwegs" und werde "in den nächsten Tagen" einen Neuzugang präsentieren.

Neben Modest waren in Dortmund unter anderem auch Memphis Depay (FC Barcelona), Edin Dzeko (Inter Mailand) oder Edinson Cavani (zuletzt Manchester United) gehandelt worden.