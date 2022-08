Verwirrung um Anfrage für Leroy Sané aus Manchester

IMAGO/Revierfoto

Wechsel-Gerüchte um Leroy Sané vom FC Bayern

Nach seinen extremen Formschwankungen in den ersten beiden Jahren beim FC Bayern wurde Leroy Sané im laufenden Transfersommer schon mehrfach mit anderen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Jüngst soll mit Manchester United ein weiterer Interessent auf den Plan getreten sein - oder doch nicht?

Am Samstag hatte zunächst der englische "Mirror" vermeldet, dass ManUnited den 26-Jährigen ins Visier genommen haben soll. Die Red Devils sollen demnach bereits beim FC Bayern angefragt haben, ob Sané im aktuellen Transferfenster verfügbar sei.

Uniteds neue Teammanager Erik ten Hag habe zuvor sämtliche Offensiv-Personalien in der Mannschaft auf den Prüfstand gestellt, hieß es in dem Bericht. Um Superstar Cristiano Ronaldo halten sich ohnehin seit Wochen hartnäckige Wechsel-Spekulationen.

Sané sei vor diesem Hintergrund ein heiß diskutierter Kandidat für den offensiven Flügel im Old Trafford, so der Bericht.

Der deutsche Nationalspieler ist auf der Insel hoch angesehen, zeigte er doch zwischen 2016 und 2020 in seiner Zeit bei Manchester City zahlreiche Top-Leistungen.

FC Bayern will Leroy Sané behalten

Den Berichten aus England widerspricht "Bild"-Fußballchef Christian Falk. Seinen Informationen zufolge liegt weder dem FC Bayern noch Sanés Management eine Anfrage von ManUnited vor. Der deutsche Rekordmeister wolle den Linksfuß zudem in diesem Sommer keinesfalls abgeben.

Außerdem soll auch der Spieler selbst seine sportliche Zukunft zumindest in der laufenden Saison weiterhin in München sehen. Beim FC Bayern will er sich dem großen Konkurrenzkampf weiterhin stellen.

In den beiden bisherigen Pflichtspielen des FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) und in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt (6:1) war Sané jeweils nur als Einwechselspieler zum Zuge gekommen.

Vertraglich ist er noch langfristig bis 2025 an den deutschen Branchenprimus gebunden.