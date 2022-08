Bericht: FC Bayern hat RB-Star Nkunku weiter im Visier

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Christopher Nkunku steht seit 2019 bei RB Leipzig unter Vertrag

Christopher Nkunku war in der abgelaufenen Spielzeit der überragende Spieler bei RB Leipzig, traf für die Roten Bullen wettbewerbsübergreifend 35 Mal. Auch in die neue Saison startete er mit zwei Toren in zwei Pflichtspielen treffsicher. Umso wichtiger war es den Leipziger Klubbossen, den Vertrag mit Nkunku langfristig bis 2026 zu verlängern. Obwohl das gelang, soll der Stürmer weiterhin ein Thema beim FC Bayern sein.

Der deutsche Rekordmeister wurde in diesem Sommer als einer von mehreren europäischen Topteams als Interessent gehandelt.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk zuletzt vermeldete, soll der FC Bayern die Personalie Christopher Nkunku weiterhin genauestens im Auge behalten. Zwar nicht mehr für die laufende Transferperiode, in der die Aktivitäten des deutschen Rekordmeisters auf dem Spielermarkt nahezu abgeschlossen sein dürften.

Aber für das kommende Jahr, wenn Nkunku die Leipziger übereinstimmenden Medienberichten zufolge verlassen kann, sollte ein überaus attraktives Angebot für den Topscorer ins Haus flattern.

Das Interesse der Münchner an Nkunku wird laut dem Medienbericht davon abhängen, wie sich weitere Personalien beim und rund um den FC Bayern weiter entwickeln. Leroy Sané und Neuzugang Mathys Tel werden dabei vom "Bild"-Reporter ins Feld geführt.

Nkunku und Werner spielten 2019/2020 gemeinsam für RB Leipzig

Außerdem auch Englands bester Stürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspur, der im kommenden Sommer ernsthaft ins Visier der Bayern geraten könnte.

Spannend wird die sportliche Entwicklung Nkunkus bei RB Leipzig in dieser Saison ohnehin. Mit Rückkehrer Timo Werner hat er starke Konkurrenz in der Sturmreihe dazubekommen.

In der Saison 2019/2020 spielten Werner und Nkunku schon einmal gemeinsam für RB Leipzig, standen dabei in der Bundesliga in 32 der 34 Partien gemeinsam auf dem Rasen. Während der 26-jährige Werner mit 28 Saisontoren das beste Jahr seiner bisherigen Laufbahn hatte, fiel der ein Jahr jüngere Nkunku im Vergleich dazu mit fünf Toren deutlich ab.