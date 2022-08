Stöger verrät das Erfolgsgeheimnis bei Modeste

Herbert Bucco

Peter Stöger (r.) arbeitete mit Anthony Modeste beim 1. FC Köln zusammen

Peter Stöger hat in der Bundesliga sowohl für den 1. FC Köln als auch den BVB als Cheftrainer gearbeitet. Zwischen 2015 und 2017 coachte er beim Effzeh unter anderem Anthony Modeste, der in dieser Zeit so treffsicher war wie nie zuvor in seiner Karriere. Stöger verriet nun, wie mit dem Torjäger am besten umzugehen ist.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" erklärte der 56-Jährige, was Modeste im Bundesliga-Alltag benötigt, um seine bestmöglichen Leistungen abzurufen: "Tony ist ein Typ, der den Zuspruch braucht, Harmonie schadet bei ihm nicht. Steffen Baumgart war jemand, der ihm das gegeben hat, der klar in der Ansprache war. Ich glaube, Edin Terzic ist jemand, der das ebenfalls perfekt beherrscht."

In der abgelaufenen Spielzeit brachte es der 34-jährige Mittelstürmer auf satte 20 Treffer in 32 Partien. In der Saison 2016/2017 traf er unter Stöger sogar 25 Mal für den Effzeh in der Liga und ballerte die Kölner damals in die Europa League.

"Die 20 Tore kann Tony auch in Dortmund machen, wo er vermutlich dreimal so viele Strafraumsituationen haben wird", ist sich Stöger sicher, dass Modeste auch bei den Schwarz-Gelben performen wird.

Insgesamt kann der Wiener, der 2017/2018 ebenfalls in der laufenden Saison von Köln aus zum BVB gekommen war, den Transfer aus Dortmunder Sicht nachvollziehen: "Der BVB brauchte eine Lösung, die kurzfristig funktioniert, die Chance darauf ist bei Tony sehr groß. Ein schlauer Transfer, bei dem ich ganz wenig Gefahrenpotenzial sehe."

Modeste spielt mit dem BVB erstmals in der Champions League

Trotz seines reifen Fußballeralters hat Anthony Modeste bisher noch kein einziges Champions-League-Spiel bestritten. Diese mangelnde internationale Erfahrung wird im Umfeld von Borussia Dortmund bisweilen kritisch gesehen, am Potenzial des Stürmers auf europäischer Ebene gezweifelt.

"Wenn ein Spieler etwas Besonderes hat – und Tony hat etwas Besonderes in der Box –, dann wird das auch international passen", zeigte sich sein alter Trainer Peter Stöger aber zuversichtlich, dass Modeste auch in der Königsklasse funktionieren wird.

"Wenn er sich nicht verstellt, sondern so bleibt, wie ich ihn in Köln gehabt habe, werden ihn auch in Dortmund alle gern haben. Und wenn ihn alle gern haben, wird er auch performen", so die simple Erfolgsformel des Österreichers.