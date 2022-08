Juventus-Star vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Während sich Juventus Turin die Dienste von Filip Kostic sichert, bedient sich Eintracht Frankfurt offenbar im Gegenzug auch beim italienischen Rekordmeister.

Bereits am Donnerstag landete Filip Kostic in Turin, um seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Juventus abzuschließen. Das teilte der Serie-A-Klub via Twitter mit.

Kostic verabschiedete sich schon in einem emotionalen Instagram-Post von der SGE und ihren Fans.

Glaubt man dem italienischen Ableger des Pay-TV-Senders "Sky", haben Frankfurt und Juve in den letzten Tagen nicht nur eine Einigung wegen Kostic erzielt.

Auch in die entgegen gesetzte Richtung wird demnach zeitnah ein Transfer abgewickelt - und zwar der von Luca Pellegrini. Im Raum steht eine Leihe des einmaligen italienischen Nationalspielers zur Eintracht. Die Gespräche zwischen den Parteien seien weit fortgeschritten, heißt es.

Neuer Schienenspieler für Eintracht Frankfurt

Bereits am Freitag soll der 23-Jährige zum Medizincheck nach Deutschland reisen und anschließend einen Vertrag in Frankfurt unterzeichnen.

Pellegrini ist gelernter Linksverteidiger, kann diese Rolle aber auch in der von SGE-Coach Oliver Glasner favorisierten Fünferkette ausfüllen. Kostic agierte in diesem System als Schienenspieler auf der linken Außenbahn.

Pellegrinis Vertrag in Turin läuft noch bis 2025.

Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner kündigt "zeitnahen" Transfer an

Er war 2019 für 22 Millionen Euro von der AS Rom zu Juventus gewechselt, konnte sich dort aber bislang nicht durchsetzen.

Es folgten Leihen zu Cagliari Calcio und zum FC Genua. Eintracht Frankfurt wäre die erste Station außerhalb Italiens für Pellegrini.

Glasner hat nach der 0:2-Niederlage im UEFA Super Cup gegen Real Madrid am Mittwoch eine "zeitnahe" Verpflichtung für die linke Seite angekündigt. Nun machen die Klub-Verantwortlichen wohl Nägel mit Köpfen.