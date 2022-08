Bericht: BVB bei Hudson-Odoi weiter in der Pole Position

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Angeblich weiterhin Thema beim BVB: Callum Hudson-Odoi

Unmittelbar nach dem Transfer von Anthony Modeste ploppte in England das Gerücht auf, dass der BVB neben dem Franzosen auch Chelsea-Angreifer Callum Hudson-Odoi verpflichten will. Schnell folgte ein Dementi aus Deutschland, doch auf der Insel wird die Personalie weiter heiß gehandelt.

Rückblick: Zu Beginn der vergangenen Woche berichtete "Sky UK" exklusiv, dass Borussia Dortmund mit den Blues über eine Leihe des 21-jährigen Hudson-Odoi verhandele und auch schon mit dessen Management in Kontakt stünde. In den letzten Jahren war der Angreifer bereits häufiger Thema beim FC Bayern gewesen.

Laut Marc Behrenbeck, Transfer-Experte beim deutschen Ableger des Pay-TV-Senders, war der Flirt aber "nicht ganz so heiß". Die Borussia sei auf den offensiven Außenbahnen qualitativ wie quantitativ gut besetzt, eine Verpflichtung Hudson-Odois werde daher wohl nicht zustande kommen.

Jetzt legt die "Sun" allerdings nach und behauptet, dass der BVB im Rennen um den Offensivmann weiterhin der große Favorit sei. Auch bei den Buchmachern gelte ein Wechsel nach Dortmund als wahrscheinlichste Option.

Sticht der BVB Newcastle United aus?

Dem Vernehmen nach ist der neureiche Premier-League-Klub Newcastle United der härteste Konkurrent der Borussia. Die Magpies wollen Hudson-Odoi, dessen Arbeitspapier beim FC Chelsea noch bis 2024 gültig ist, offenbar unbedingt. Das Transfer-Fenster ist noch knapp zwei Wochen geöffnet.

Der Flügelflitzer, der bislang drei A-Länderspiele für England auf dem Buckel hat, fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten. Unter Trainer Thomas Tuchel sind seine Einsatzchancen jedoch gering.

Bisher kam Hudson-Odoi in 72 Premier-League-Begegnungen zum Einsatz, in denen er 16 Scorerpunkte sammelte (vier Treffer, zwölf Vorlagen). Womöglich kommen bald erste Torbeteiligungen in der Bundesliga hinzu.