Hertha BSC und Gladbach buhlen um Top-Talent des FC Bayern

Gabriel Vidovic wechselt wohl vom FC Bayern zu Hertha BSC oder nach Gladbach

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München will die Entwicklung seines Top-Talents Gabriel Vidovic vorantreiben. Dazu soll der 18-Jährige verliehen werden. Ein Wechsel zu Hertha BSC oder Borussia Mönchengladbach steht offenbar bevor.

Gabriel Vidovic wird den FC Bayern für eine Saison verlassen, berichtet das Fachmagazin "kicker" am Samstag. Für die Bundesliga-Partie der Münchner (18:30 Uhr) gegen Gladbach stehe der offensiv flexibel einsetzbare Youngster schon nicht mehr im Spieltagskader, heißt es.

Vor dem 7:0-Kantersieg des FC Bayern beim VfL Bochum am 3. Spieltag war Vidovic von Cheftrainer Julian Nagelsmann erstmals in dieser Saison in den Kader berufen und nach 72 Minuten eingewechselt worden. Sein Arbeitsnachweis: die Vorlage zum Endstand durch Serge Gnabry.

Mit Hertha BSC und Gladbach hat der FC Bayern dem Bericht zufolge bereits Gespräche geführt. Zeitnah soll eine Entscheidung in der Personalie fallen.

FC Bayern bevorzugt Geschäft mit Bundesliga-Konkurrent

Möglich wäre demnach aber nicht nur ein Wechsel innerhalb der Bundesliga. Auch von Seiten des Zweitligisten 1. FC Nürnberg sowie von mehreren Klubs aus dem Ausland seien Anfragen eingegangen. Unter anderem hatte Vitesse Arnheim aus den Niederlanden sowie der walisische Klub Swansea City, der in Englands zweiter Liga spielt, angeklopft.

Mit Blick auf die bestmöglichen Entwicklungschancen habe der FC Bayern laut "kicker" aber von Beginn an ein Geschäft mit einem Vertreter aus dem deutschen Oberhaus bevorzugt.

Vidovic, in Augsburg geboren, zählt schon seit Jahren zu den vielversprechendsten Talenten in der Jugend des FC Bayern.

In der vergangenen Spielzeit hatte er bei den Profis debütieren und drei Pflichtspiele bestreiten dürfen.

Überwiegend kam der kroatische U21-Nationalspieler in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Dort stellte er seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis: In bislang 33 Partien für den FC Bayern II erzielte er 21 Tore.