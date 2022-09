Bericht: FC Bayern hat Nianzou-Ersatz gefunden

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern bindet Justin Janitzek

Weil auf der Innenverteidiger-Position im Kader des FC Bayern zuletzt eine Lücke entstanden ist, werden die Münchner wohl in Kürze ein Top-Talent befördern - und zwar früher als erwartet.

Nach dem Abgang von Tanguy Nianzou im vor wenigen Tagen geschlossenen Transferfenster ist beim FC Bayern unter den Innenverteidigern ein Posten vakant. Diesen soll nun nach Informationen von "Bild" ein Top-Talent einnehmen, das bislang vornehmlich in der Regionalliga Bayern, der U19-Bundesliga sowie der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Die Rede ist von Justin Janitzek.

Der 18-jährige deutsche U18-Nationalspieler ist 1,92 Meter groß und zeigt schon länger in der Zweitvertretung des deutschen Fußball-Rekordmeisters ansprechende Leistungen. Deshalb sah der Plan der Verantwortlichen des FC Bayern ohnehin vor, Janitzek im kommenden Jahr mit einem Profi-Vertrag auszustatten.

Doch nun muss das Abwehr-Talent wohl nicht länger warten. Laut dem Bericht soll der Linksfuß in Kürze einen Lizenzspielervertrag unterschreiben und regelmäßig mit den Profis trainieren. Bislang durfte der Innenverteidiger nur einige Male bei den Trainings von Julian Nagelsmann hineinschnuppern. Nun darf er sich regelmäßig an der Säbener Straße beweisen.

Obwohl die Beförderung vorgezogen wird, bleibt die angedachte Laufzeit des neuen Kontraktes bis zum Sommer 2024 bestehen, heißt es weiter.

Während der großgewachsene Abwehrspieler, der laut Beobachtern mit viel Talent ausgestattet ist und in seiner Spielweise an den früheren Bayern-Star Holger Badstuber erinnert, im Training bei den Profis die nächsten Schritte machen soll, wird er seine Spielpraxis vorerst weiter in der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern und in der UEFA Youth Leage sammeln. Beide Wettbewerbe kennt er bereits bestens.

In der vierten Liga absolvierte er bislang 24 Partien in zwei Saisons (jeweils ein Tor), international kam er in der vergangenen Spielzeit viermal zum Einsatz (ein Treffer).