Hoeneß verteidigt Katar-WM - Schelte für Rettig

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern und Fan der WM in Katar

Vom 20. November bis 18. Dezember findet erstmals in der Geschichte eine Fußball-WM im Winter statt. Ausrichter des Spektakels ist das aufgrund der Menschenrechtslage umstrittene Katar. Die Vergabe der Weltmeisterschaft in das Emirat ruft inzwischen beinahe täglich kritische Stimmen hervor. In Reihen des FC Bayern befindet sich allerdings ein prominenter Fürsprecher: Uli Hoeneß.

"Die WM und auch das Engagement des FC Bayern und auch andere Sportaktivitäten in der Golfregion werden dazu führen, dass sich die Arbeitsbedingungen besser werden und nicht schlechter", erklärte Hoeneß per Telefonschalte im "Doppelpass" auf "Sport1".

Außerdem stehe immer nur Katar am Pranger, andere Golfstaaten wie Dubai oder Kuwait seien kein Thema, so der Ehrenpräsident des FC Bayern weiter. "Das einzige Land, in dem es besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, das ist Katar", führt Hoeneß weiter an.

Das "ewige Sticheln" nerve ihn, denn man müsste "endlich mal akzeptieren", dass es "den Arbeitern in Katar durch die WM besser und nicht schlechter gehe". Das verdanke man unter anderem der WM-Vergabe.

Sollte man dahin kommen, dass man nicht mehr mit Ländern zusammenarbeite, "wo die Menschenrechte so gehandhabt werden wie bei uns, dann können wir unseren Laden zusperren", polterte Hoeneß konkret in Richtung des Ex-DFB-Bosses Andreas Rettig. Der Gegner der Katar-WM argumentiere "katastrophal" und führe sich wie ein "Schlaumeier" auf.

Zudem bezeichnete er Rettig als "König der Scheinheiligen" und fragte: "Ob er im Winter nicht mehr so warm duscht, oder ob er sich über das Gas, das wir demnächst aus Katar beziehen, schon mal Gedanken gemacht hat."

Rettig konterte: Er sei nicht überrascht, dass Hoeneß als "Botschafter von Katar" so reagiere. Außerdem verwies Rettig bewusst auf das Thema Sportswashing, das dem FC Bayern ja durchaus bekannt sein sollte.

Hoeneß und Rettig liefern sich Diskussion

Der FC Bayern steht seit Jahren aufgrund seiner engen Verbindungen zu Katar in der Kritik. Die Fluglinie Qatar Airways überweist als Sponsor angeblich satte 25 Millionen Euro pro Jahr, im Winter weilt der deutsche Rekordmeister regelmäßig zum Training im Wüstenstaat. Legendär ist die Mitgliederversammlung 2021, als Fans einen Antrag auf Beendigung der Zusammenarbeit einreichten, von den überfordert wirkenden Klub-Bossen aber letztlich ungehört abgewürgt wurden.

Hoeneß entgegnete seinerseits und bemängelte, dass Rettig ("Gehört nicht zu meinen bevorzugten Reisezielen) noch nie in Katar gewesen sei: "Es wäre gut, wenn sie nach Katar fahren und sich die Dinge vor Ort anschauen." Darauf Rettig: "Franz Beckenbauer (ebenfalls Bayern-Präsident, d.Red.) hat ja vor Ort auch keine Sklaven gesehen."

Die Hoeneß-Replik ("Ich gehe davon aus, dass sie etwas intensiver suchen würden") beantwortete der 59-Jährige lapidar: "Davon können sie ausgehen."