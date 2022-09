Medien: Liverpool-Star auf BVB-Wunschliste "weit oben"

Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter via www.imago-imag

Naby Keita (Mitte) soll beim BVB auf der Wunschliste stehen

Bedient sich der BVB beim FC Liverpool? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Borussia Dortmund an einer Verpflichtung des Ex-Leipzigers Naby Keita interessiert. Ein Selbstläufer wird der Transfer allerdings nicht.

Nachdem zunächst englische Medien über ein Interesse des BVB an Naby Keita berichteten, vermeldete auch die "Bild", dass der Mittelfeldspieler in den Planspielen der Dortmunder eine Rolle spielt. Der ehemalige Leipziger stehe "weit oben" auf der Liste der Schwarz-Gelben, heißt es.

Schon im vergangenen Sommer hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. Diese stempelte "Bild" damals noch als "reine Spekulationen" ab. Das hat sich mittlerweile offenbar geändert.

Aktuell befindet sich Keita allerdings noch in Verhandlungen mit dem FC Liverpool. "Transfer-Experte" Fabrizio Romano schrieb in seiner Kolumne für das Portal "caught offside", der 27-Jährige habe sich noch nicht entschieden, ob er seine Karriere bei den Reds fortsetzen oder sich doch nach einer neuen Herausforderung umsehen wolle.

Einen Verbleib in Liverpool knüpft Keita (Vertrag bis 2023) angeblich an seine Einsatzzeiten. Heißt: Sollte er weiterhin nur unregelmäßig zum Einsatz kommen, will er den englischen Vize-Meister im kommenden Sommer verlassen. Genau für diesen Fall bringt sich der BVB den Berichten zufolge in Stellung.

Beerbt Keita Bellingham beim BVB?

In Dortmund könnte Keita im zentralen Mittelfeld eine Lücke schließen, die schon bald aufgehen könnte. Noch trägt Jude Bellingham zwar das schwarz-gelbe Trikot, sein Abschied ist allerdings nur eine Frage der Zeit. Sollte der Engländer die Borussia wie erwartet im nächsten Sommer verlassen, müsste Ersatz für die Zentrale her. Keita könnte dieser Ersatz werden.

Problem für den BVB: Sollte Keita grünes Licht für einen Liverpool-Abschied geben, müssten sich die Dortmunder im Wettbieten gegen einige Konkurrenten durchsetzen. Laut Romano gibt es bei einigen Klub "großes Interesse" an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Bis in dieser Angelegenheit das letzte Wort gesprochen ist, wird demnach noch viel Zeit vergehen.