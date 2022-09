Horror-Diagnose für Ex-S04-Star - droht das Karriere-Ende?

IMAGO/Oliver Zimmermann

Marco Höger kickte unter anderem beim 1. FC Köln und beim FC Schalke 04

Mittelfeldspieler Marco Höger, einst für den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln in der Bundesliga am Ball, fehlt Drittligist Waldhof Mannheim wegen einer schweren Verletzung für mindestens sechs Monate.

Wie die Kurpfälzer mitteilten, erlitt der 33-Jährige in einem Zweikampf im Training am Montag einen Kreuzbandriss.

"Wir wünschen Marco Höger einen guten Heilungsprozess und werden ihn auf diesem Weg so gut wie möglich begleiten", hieß es in dem Statement.

Wie "Bild" berichtet, wird sich der Routinier zeitnah einer Operation unterziehen, und zwar bei Dr. Peter Schäferhoff, dem Mannschaftsarzt seines Ex-Klubs 1. FC Köln.

Höger war 2021 von den Domstädtern nach Mannheim gewechselt. Fünf Jahre hatte er zuvor in seiner Geburtsstadt Köln gekickt.

"Harter Schlag" für früheren Profi des 1. FC Köln

"Ein ganz harter Schlag für mich. Mein Kopf geht bald wieder hoch. Die nächste Zeit wird im Herbst meiner Karriere noch mal eine echte Herausforderung. Aber warum einfach wenn es auch schwer geht oder?!", kommentierte Höger die bittere Diagnose auf seinem Instagram-Kanal.

Womöglich steht beim 159-fachen Bundesligaspieler, dessen Vertrag bei Waldhof nach der Saison ausläuft, nun sogar das Karriere-Ende an.

"Darüber habe ich mit Marco gestern auch schon gesprochen. Er möchte natürlich jetzt erst mal die OP gut überstehen und wieder fit werden. Sein Ziel ist es, am Ende der Saison noch mal auf den Platz zurückzukehren. Letztendlich muss er dann selbst merken, ob es Sinn macht, noch mal ein Jahr dranzuhängen. Klar ist aber, dass er seine Karriere so sicher nicht beenden möchte", sagte Mannheims Cheftrainer Christian Neidhart gegenüber "Bild".

Stationen bei FC Schalke 04, Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen

Högers Verletzung sei "ein Schock - gerade mit Blick auf unsere Situation. Dennoch müssen wir jetzt besonnen bleiben", so Neidhart, der mit Waldhof trotz eines durchwachsenen Saisonstarts noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen will.

Eine mögliche Nachverpflichtung schloss der Waldhof-Coach nicht aus. Er werde zusammen mit Sportdirektor Tim Schork "den Markt intensiv beobachten", so Neidhart. "Denn natürlich geht es darum, einen Spieler zu finden, der am besten Marcos Qualität mitbringt."

Höger hatte vor seinem Engagement beim 1. FC Köln fünf Jahre die Fußballschuhe für den FC Schalke 04 geschnürt. Ausgebildet wurde er bei Alemannia Aachen sowie bei Bayer Leverkusen.