BVB-Star über Bayern-Krimi: "Familie mit Bier übergossen"

IMAGO/UWE KRAFT

Niklas Süle (l.) feierte mit Anthony Modeste das späte 2:2 gegen den FC Bayern

Mit einem Kopfballtor von Anthony Modeste in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete der BVB in buchstäblich letzter Minute ein 2:2-Unentschieden am Samstagabend gegen den FC Bayern. Die Dortmunder Fans verwandelten den Signal Iduna Park nach dem Last-Minute-Treffer in ein Tollhaus, was auch bei den erfahrenen Stars einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Sommer-Neuzugang Niklas Süle, in den Jahren zuvor immerhin fünfmal mit dem FC Bayern Deutscher Meister geworden, kam beim Rückblick auf den Samstagabend regelrecht ins Schwärmen: "Ich kannte es hier immer nur als Spieler der Gäste-Mannschaft. Dass jetzt im eigenen Rücken zu spüren, wie die Fans uns nach vorne gepusht haben, das war einfach Gänsehaut pur! Wir haben ein paar Prozent mehr dadurch geben können."

Der Abwehrspieler stand gegen seinen Ex-Klub über 90 Minuten auf dem Feld. Zunächst wurde er als Rechtsverteidiger aufgeboten, um in der zweiten Halbzeit auf seine angestammte Innenverteidiger-Position zu wechseln.

BVB-Verteidiger Süle: "Hat sich angefühlt wie dieses Málaga-Spiel"

Er lobte seine Mannschaft dafür, selbst nach dem zwischenzeitlichen 0:2 durch Leroy Sané nicht aufgesteckt zu haben. Mit seinem ersten Tor vor der Dortmunder Südtribüne köpfte sich Anthony Modeste Sekunden vor dem Spielende zum Helden des Abends.

"Was danach los war, hat ja jeder gesehen! Ich glaube, meine ganze Familie wurde mit Bier übergossen. Aber das ist das, worauf man sich als Spieler hier auch wirklich freut, auf diese Momente", beschrieb Süle die Situation rund um das umjubelte Ausgleichstor.

"Es hat sich ein bisschen so angefühlt wie dieses Málaga-Spiel damals. Wir sind mutig geblieben und haben weiter nach vorne gespielt und wurden am Ende dafür belohnt", fügte der 27-Jährige hinzu.

Im Champions-League-Viertelfinale der Saison 2012/2013 hatte der BVB einst mit 1:2 gegen den FC Málaga im Hintertreffen gelegen, um nach gleich zwei Toren in der Nachspielzeit doch noch den Halbfinal-Einzug in der Königsklasse klarzumachen. Süle stand damals aber nicht selbst für den BVB auf dem Feld.