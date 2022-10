Macht Juventus im Winter bei BVB-Star Ernst?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Profi Raphael Guerreiro (3.v.r.) soll das Interesse von Juve geweckt haben

Der Vertrag von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund läuft am Ende der Saison aus. Ein Umstand, der den BVB-Profi für andere Topklubs durchaus attraktiv macht.

Wie die italienische Sportzeitung "Tuttosport" berichtet, könnte Juventus Turin die Bemühungen um Guerreiro bereits im Winter verstärken.

Beim Serie-A-Klub gilt der Portugiese schon länger als Transferziel. Bislang kam ein Wechsel aber nicht zustande.

Das soll sich dem Bericht zufolge schon bald ändern. Demnach will Juve im Poker um Guerreiro Ernst machen. Ob die Alte Dame den Linksverteidiger noch im Winter vom BVB losweisen will oder auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer schielt, sei aber noch offen.

Zuletzt hatten die "Ruhr Nachrichten" allerdings geschrieben, dass Guerreiro seinen Vertrag bei Borussia Dortmund gerne verlängern will. Seine Familie fühle sich ausgesprochen wohl und würde nur ungern wegziehen.

Allerdings gebe es bei den BVB-Verantwortlichen Restzweifel, ob Guerreiro der richtige Mann für die Zukunft ist. Gespräche über eine Verlängerung haben ohnehin noch nicht stattgefunden.

Dabei spielt Guerreiro in der aktuellen Saison eine wichtige Rolle. Für die Dortmunder stand er in acht Bundesligaspielen in der Startelf. Hinzu kommen drei Startelfeinsätze in der Champions League.

Juve auch an SGE-Star dran?

Neben Guerreiro soll auch Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt in das Visier von Juventus Turin gerückt sein. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers bei der SGE ist ebenfalls nur noch bis 2023 datiert.

Schon im vergangenen Sommer galt N'Dicka als Abschiedskandidat. Der 23 Jahre alte Franzose soll bei Newcastle United auf dem Zettel gestanden haben. 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse standen damals im Raum. Zu einem Transfer kam es aber nicht.

Verkauft Frankfurt N'Dicka nicht im Winter, droht ein ablösefreier Wechsel nach der Saison.