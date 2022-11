Bellinghams BVB-Abschied "fast sicher"?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Verlässt Jude Bellingham den BVB im Sommer?

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund läuft Jude Bellinghams Vertrag noch bis 2025. Dennoch wird der Shootingstar des BVB immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Im kommenden Sommer steht wohl ein Abschied bevor.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist ein Bellingham-Abschied nach der Saison "fast sicher". Demnach schätzt der BVB seine Chancen, den Leistungsträger zu halten, als "gering" ein.

Zwar seien die Dortmunder bereit, Bellinghams Gehalt bei einer Vertragsverlängerung auf 15 Millionen Euro zu erhöhen, allerdings könnte der Engländer bei anderen Klubs locker 20 Millionen Euro einstreichen.

Sollte sich Bellingham aber für einen Abschied aus Dortmund entscheiden, fordern die Schwarz-Gelben dem Bericht zufolge mindestens 150 Millionen Euro Ablöse.

Angesichts des Mega-Preisschildes zählen wohl Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Real Madrid zu den ernst zu nehmenden Interessenten.

"Sport Bild" zufolge wollen Jürgen Klopp und die Reds bei Bellingham in die Vollen gehen. Demnach soll der 19-Jährige das Gesicht der Zukunft an der Anfield Road werden. Allerdings plant Liverpool wohl nur mit einer Ablöse von 100 Millionen Euro.

Tritt Bellingham in die Fußstapfen von Gündogan oder Kroos?

Bei Manchester City könnte Bellingham DFB-Star Ilkay Gündogan beerben. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus.

Auch bei Real Madrid könnte der BVB-Star in große Fußstapfen treten. Die Arbeitspapiere der beiden Routiniers Toni Kroos und Luca Modric enden im kommenden Sommer. Eine Verlängerung ist aber in beiden Fällen anvisiert. Mit Kroos und Modric im Kader sei Real keine Option für Bellingham, so das Blatt.

Auch der FC Chelsea malt sich Chancen aus. Der neue Besitzer Todd Boehly soll schon Kontakte zum engsten Umfeld von Bellingham aufgenommen haben. Finanziell wäre der Deal für die Blues wohl ohne Probleme zu stemmen.