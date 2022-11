Darum ist das Gastspiel des BVB in Kopenhagen so brisant

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

In Dortmund kam es zu heftigen Krawallen

Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend beim dänischen Vertreter FC Kopenhagen gastiert, geht es sportlich nur noch um die Goldene Ananas, brisant ist die Partie dennoch.

"Auch wenn wir immer stolz darauf sind, unser Schwarzgelb überall auf der Welt präsentieren zu können, so ist es im Umfeld dieses Spiels aufgrund der extremen Rivalität zwischen einzelnen Gruppen beider Fanlager nicht auszuschließen, dass es vor Ort zu Provokationen oder gar zur Androhung von Gewalt gegenüber unbeteiligten Fans kommen kann", wandte sich der BVB unlängst in einer Mitteilung an seine Anhänger.

Die dänische Polizei forderte sogar, dass Fans der Schwarz-Gelben der Besuch des Champions-League-Spiels gänzlich verboten wird, nachdem es im Hinspiel in Dortmund bereits zu heftigen Krawallen gekommen war. Der Antrag wurde abgelehnt, etwa 1900 Fans der Borussia sollen den Weg in die dänische Hauptstadt gefunden haben. Der BVB wurde als Folge von der UEFA mit einem Zuschauer-Teilausschuss belegt, die Strafe allerdings für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

BVB-Ultras stehen Kopenhagen-Erzrivalen zur Seite

Aber warum besteht zwischen den Fanlagern überhaupt eine so angespannte Stimmung?

Hintergrund ist die enge Fanfreundschaft der Dortmunder Ultras mit denen des Kopenhagener Erzrivalen Bröndby IF. In Deutschland trat diese letztmals 2020 offen zutage, als die Südtribüne auf dänisch plädierte "Finger weg von Bröndby IF" und sich damit mit Anhängern der Dänen solidarisierte, die eine Übernahme durch den Red-Bull-Konzern fürchten mussten. Letztlich kam es nicht zur Übernahme.

Ihren Ursprung hat die Verbindung bereits 2009 genommen. Als Anhänger beider Fangruppen in Hamburg bei einem Treffen der Football Supporters Europa aufeinander trafen.

Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, steht für den BVB dennoch ein nettes Sümmchen auf dem Spiel. Pro Sieg in der Champions-League-Gruppenphase schüttet die UEFA immerhin 2,8 Millionen Euro aus. Abschenken wird man die Partie also nicht.