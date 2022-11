Köln-Star sagt Flick für Katar-WM ab

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Jonas Hector (vorne rechts) wird nicht mit zur Fußball-WM nach Katar fahren

Hansi Flick muss bei der anstehenden Fußball-WM auf einen Linksverteidiger verzichten, den er eigentlich gern mit nach Katar genommen hätte: Jonas Hector vom 1. FC Köln. Der Abwehrspieler, der bereits vor gut zwei Jahren aus dem DFB-Team zurückgetreten war, hat dem Bundestrainer abgesagt.

In einer Woche - am 10. November - wird Bundestrainer seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nominieren. Dann geht es darum, wer am 14. November mit nach Maskat fliegt. Dort absolviert das Team zwei Tage später seine WM-Generalprobe gegen den Oman, bevor es nach Katar geht. Spätestens dann wird es nicht mehr um 26 Namen gehen - sondern um elf.

Wie "Sky" berichtet, wird allerdings ein Spieler, den Flick gern mit an Bord gehabt hätte, weder zu den elf noch zu den 26 Namen gehören: Jonas Hector.

Personelle Probleme auf der Linksverteidigerposition

Weil den Bundestrainer insbesondere auf der Linksverteidiger-Position große Probleme plagen, hätte Flick gern den Routinier vom 1. FC Köln mitgenommen. Doch alle Versuche, den 32-jährigen Confederations-Cup-Sieger von 2017 zu überzeugen, scheiterten.

Zwar soll Hector von der Anfrage des 57-Jährigen geschmeichelt gewesen sein, doch eine Rückkehr ins DFB-Team lehnte der langjährige Köln-Profi ab, dessen letztes Länderspiel bereits ziemlich genau drei Jahre zurückliegt. Am 19. November 2019 stand er zuletzt für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Feld. Beim 6:1-Kantersieg über Nordirland legte Hector damals zwei Tore auf. Im Oktober 2020 trat Hector dann aus persönlichen Gründen aus dem DFB-Team zurück.

Hectors Klubtrainer Steffen Baumgart bestätigte inzwischen, dass es Gespräche gab. "Ich habe mich mit beiden darüber unterhalten", sagte Baumgart: "Das ist aber eine persönliche Entscheidung, die Jonas allein getroffen hat, dabei braucht er keine Hilfe. Wir sollten sie akzeptieren."

1. FC Köln: Zukunft von Jonas Hector offen

Für Flick bedeutet Hectors Absage, dass er wohl mit den derzeit schwächelnden Robin Gosens (seit Jahresbeginn bei Inter Mailand) und David Raum (im Sommer von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig gewechselt) zur WM fahren wird. Während das Duo in der Offensivbewegung ihre Stärken hat, zeigten sich sowohl Gosens, der bei Inter meist nur Reservist ist, als auch Raum in der Defensive nicht immer sattelfest.

Als weitere Alternative könnte Flick Christian Günter vom SC Freiburg nominieren. Auch Luca Netz von Borussia Mönchengladbach gilt als mögliche Option.

Wie es derweil für Hector nach der Saison weitergeht, ist offen. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft beim 1. FC Köln aus. Laut dem TV-Sender hat der 32-Jährige bislang noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Möglich, dass der Abwehrspieler seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.