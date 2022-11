Effenberg gegen WM-Nominierung für Moukoko

IMAGO/Christopher Neundorf/Kirchner Media

Darf BVB-Talent Youssoufa Moukoko mit zur WM?

Youssoufa Moukoko überzeugt derzeit bei Borussia Dortmund mit starken Leistungen. Viele Beobachter glauben, dass Bundestrainer Hansi Flick den BVB-Youngster auch mit zur WM nehmen könnte. Stefan Effenberg hat eine andere Meinung. Er rät Flick von einer Nominierung Moukokos ab.

Gegen den VfL Bochum war Youssoufa Moukoko mal wieder der Mann des Spiels aus Sicht von Borussia Dortmund.

Der 17-jährige Angreifer, der am 20. November volljährig wird, erzielte im kleinen Revierderby gleich zwei sehenswerte Tore und gab damit die nächste Bewerbung für die Fußball-WM in Katar ab. Mit sechs Treffern und vier Vorlagen ist Moukoko mittlerweile Topscorer des BVB in der Liga.

Ein klarer Fall also für Bundestrainer Hansi Flick? Nicht, wenn es nach Stefan Effenberg geht.

Niclas Füllkrug "einen großen Schritt weiter" als BVB-Juwel Youssoufa Moukoko?

Obwohl Flick nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Timo Werner (Sprunggelenksprobleme) ohnehin einen weiteren Platz in der Offensive zu besetzen hat, würde Effenberg Moukoko "noch nicht" nominieren.

"Er ist ein unglaublich hochtalentierter Spieler, der in einem Lauf drin ist und sich in der ersten Elf bei Dortmund festgespielt hat, aber ich bin der Meinung, dass eine WM für ihn zu früh kommt", sagte Effenberg bei "Sport1".

Für den ehemaligen Bayern-Profi sind derzeit noch andere Spieler vor dem Dortmunder. "Wir haben zum Beispiel viel diskutiert über (Niclas) Füllkrug, der einen großen Schritt weiter ist", so Effenberg.

Großes Lob von BVB-Sportchef Sebastian Kehl

Mit dem Angreifer des SV Werder Bremen wäre der Angriff hinreichend besetzt, wenn es nach dem TV-Experten geht.

"Da sind andere Positionen vakanter im Mittelfeld oder Außenbahn, die du dann ausfüllen würdest", sagte der 54-Jährige.

Beim BVB hofft man vermutlich dennoch weiter auf eine Nominierung von Moukoko, der zuletzt bestätigte, dass er bereits im Gespräch mit Flick war.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl lobte den WM-Anwärter nach der Partie gegen Bochum gegenüber dem "kicker". Moukoko habe "einen großen Schritt nach vorne gemacht, er hat sich in seinem Spiel noch einmal weiterentwickelt."

Ob das für die Weltmeisterschaft reicht? "Ich kann es nicht beeinflussen", sagte Moukoko am Samstag selbst.