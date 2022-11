Turbulente Tage: Bayern-Star trennt sich von seiner Frau

IMAGO/RHR-FOTO

Lucas Hernández wechselte im Sommer 2019 zum FC Bayern

Turbulente Tage und privater Stress für Abwehrspieler Lucas Hernández vom FC Bayern. Der französische Nationalspieler hat sich einem Medienbericht zufolge kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar von seiner Frau getrennt.

Wie das "Bild" berichtet, steht die Ehe von Lucas Hernández und Amelia Llorente vor dem Aus. Das Paar ist seit 2017 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Demnach hat der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern in seiner neuen Wahlheimat München bereits eine neue Lebenspartnerin gefunden.

Die Trennung wäre ein weiterer Tiefpunkt einer Beziehung, die schon im Frühjahr 2017 ernsthaft auf die Probe gestellt worden war. Nachdem ein Streit mit Handgreiflichkeiten eskaliert war, hatte ein spanisches Gericht Hernández und Llorente zu 31 Tagen Sozialarbeit verdonnert. Gegen den Fußballprofi wurde zudem ein Näherungsverbot ausgesprochen.

Wenig später versöhnte sich das Paar allerdings und heiratete. Weil Hernández letztlich gegen das Kontaktverbot verstieß, musste er 2021 sogar in Madrid vor Gericht erscheinen. Auch eine sechsmonatige Haftstrafe drohte dem Profi des FC Bayern, der zwei Jahre zuvor für die klubinterne Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid gekommen war. Nachdem sich Llorente für ihren Ehemann eingesetzt hatte, sah das Gericht aber von einer Verurteilung ab.

Lucas Hernández dürfte somit wenige Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) eine durchaus turbulente Zeit durchmachen. Die französische Zeitung "L'Équipe" hatte nämlich jüngst den verschwunden geglaubten Vater des 26-Jährigen aufgespürt, zu dem er nach eigenen Angaben jeglichen Kontakt abgebrochen hatte. Vor 18 Jahren hatte der Vater die Familie verlassen und bis 2020 in Thailand gelebt.

In der von der französischen Sportzeitung veröffentlichten Reportage kamen Lucas Hernández' Halbschwester sowie weitere Familienmitglieder zu Wort. Sie alle erhoben schwere Vorwürfe gegen Hernández Mutter.

Ebenso wie sein Bruder Theo Hernández gehört der Bayern-Profi zum offiziellen Aufgebot der französischen Nationalmannschaft für die WM. In Katar will Lucas Hernández den Titel verteidigen, das erste Spiel bestreitet der Weltmeister am 22. November gegen Australien.