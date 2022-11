Was Lucas Hernández beim FC Bayern besonders imponiert hat

IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Lucas Hernández ist nicht nur beim FC Bayern eine feste Größe

Vor dem WM-Start der französischen Nationalmannschaft gegen Australien (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker) besitzt Lucas Hernández beste Karten auf einen Stammplatz. Für das Projekt Titelverteidigung will der Abwehrmann auch seine Erfahrungen beim FC Bayern nutzen.

Seit Didier Deschamps die Équipe tricolore trainiert, ist Lucas Hernández ein fester Bestandteil der Mannschaft. Schon vor seinem Wechsel zum FC Bayern war der Linksfuß in der Verteidigung gesetzt, seinen Status hat er durch seine Leistungen für den deutschen Rekordmeister aber noch weiter zementiert.

Im Gespräch mit dem "Sportbuzzer" hat Hernández pünktlich zum Turnierstart des amtierenden Weltmeisters über seine Entwicklung in München und die dortige Siegermentalität gesprochen.

Hernández schwärmt von "Gier" beim FC Bayern

"Bei Bayern ist jederzeit zu spüren, dass man stets gewinnen will: Jedes Bundesliga-Spiel, jedes Trainingsspiel, in allen Räumen an der Säbener Straße ist dieses 'Mia san mia' zu sehen und zu spüren. Das ist schon beeindruckend", schwärmte der 26-Jährige von der besonderen Atmosphäre beim deutschen Branchenführer.

Das Credo des FC Bayern habe er "bereits nach wenigen Wochen verstanden", verriet Hernández: "Immer gewinnen zu wollen, nie satt zu sein, die Gier stets auszuleben."

Entsprechend wenig überraschend sei die Dauer-Dominanz des Vereins in Deutschland. "Wir haben nach zehn Meisterschaften in Folge nach wie vor die Gier, einen elften Titel zu holen. Nachlassen ist bei uns eine Art Fremdwort", hob der Defensivmann hervor.

Bayern-Block im französischen Team "sicherlich kein Nachteil"

Bei der Weltmeisterschaft in Katar läuft Hernández zusammen mit drei Klub-Kollegen auf: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Ein großer Pluspunkt, findet der Rekord-Transfer des FC Bayern.

"Wir finden uns blind auf dem Rasen, und das kann gegenüber anderen Teams sicherlich von Vorteil sein", betonte Hernández, der für einen festen Bayern-Block in der französischen Startelf warb: "Das wäre sicherlich kein Nachteil, weil die Automatismen bereits gut funktionieren."