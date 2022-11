Real Madrid heiß auf Davies und Moukoko?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Alphonso Davies vom FC Bayern und BVB-Profi Youssoufa Moukoko im direkten Duell

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit Alphonso Davies vom FC Bayern sowie BVB-Juwel Youssoufa Moukoko.

Bei der Fußball-WM 2022 spielen sich aktuell mehrere Spieler in den Fokus. Die internationalen Spitzenklubs schauen ganz genau hin, was in Katar passiert.

Laut der spanischen "Sport" hat Real Madrid gleich mehrere WM-Fahrer auf dem Zettel stehen. Darunter befindet sich angeblich auch Alphonso Davies vom FC Bayern.

Welcher TV-Sender überträgt die FIFA-WM-Spiele 2022 live?

MagentaTV zeigt alle 64 Partien live, 16 davon exklusiv* (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale).

Die ARD überträgt 24 Spiele live, darunter das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica sowie Endrundenspiele und das Finale.

Im ZDF laufen die Partien der Gruppen F, G und H.

Alphonso Davies beim FC Bayern lange gebunden

Der 22-Jährige hatte in Katar vor wenigen Tagen das erste kanadische WM-Tor der Geschichte erzielt. Das Vorrunden-Aus seiner Mannschaft ist dennoch schon besiegelt.

Beim FC Bayern ist Davies unter Cheftrainer Julian Nagelsmann auf der Linksverteidiger-Position gesetzt.

Da der frühere MLS-Profi in München noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 besitzt, erscheint ein Transfer zu Real Madrid aber unwahrscheinlich.

BVB-Youngster Moukoko im Visier von Real Madrid?

Interessanter ist da schon die vertragliche Situation von Youssoufa Moukoko. Der deutsche Nationalspieler ist nur noch bis zum Saisonende an Borussia Dortmund gebunden. Auch auf den BVB-Youngster sollen die Königlichen eine Auge geworfen haben.

Allerdings macht der 18-Jährige den Fans der Schwarz-Gelben unlängst Hoffnungen auf einen Verbleib.

Er "würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles", sagte Moukoko in einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Ob der Angreifer in seinem jungen Alter bereits den Schritt zu Real Madrid wagen will, ist somit fraglich.

Neben Davies und Moukoko werden dessen BVB-Kollege Jude Bellingham, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Enzo Fernández (Benfica), Youri Tielemans (Leicester City) sowie Stanislav Lobotka (SSC Neapel) von der "Sport" ebenfalls mit Real in Verbindung gebracht.

