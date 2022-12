Kontakt zum FC Chelsea? Bayern-Star spricht Klartext

IMAGO/Borussia Dortmund v FC Bayern München

Matthijs de Ligt (l.) wechselte von Juventus zum FC Bayern

Aktuell weilt Matthijs de Ligt mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar. Bei der Elftal ist der Innenverteidiger zumeist nur Reservist. Beim FC Bayern spielt der Abwehrmann hingegen eine größere Rolle und fühlt sich in München schon wenige Monate nach seiner Ankunft wohl.

"Es ist unglaublich, ich habe eine wirklich schöne Zeit dort", sagte de Ligt bei "The Athletic" über seinen Start in Deutschland. In München fühle er sich bereits "wie Zuhause", meinte der 23-Jährige.

De Ligt war im vergangenen Sommer für die kolportierte Ablösesumme von rund 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. Zuvor wurde dem FC Chelsea ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

Stand der Niederländer ebenfalls mit den Londonern in Kontakt? "Ich habe nicht mit ihnen gesprochen", beteuerte de Ligt: "Ich bin wirklich froh, dass der Wechsel zum FC Bayern geklappt hat."

Bankplatz für de Ligt "nicht so frustrierend"

Beim deutschen Rekordmeister ist der Oranje-Star unter Cheftrainer Julian Nagelsmann in der Abwehrzentrale gesetzt. In der niederländischen Nationalmannschaft muss sich de Ligt hingegen hinter Virgil van Dijk, Nathan Aké und Jurrien Timber anstellen.

"Es ist nicht so frustrierend", erklärte de Ligt nach dem 3:1-Sieg im Achtelfinale gegen die USA: "Natürlich will jeder Spieler spielen, aber wir sind eine Gruppe von 26 Spielern. Ehrlicherweise habe ich bereits mehr gespielt, als ich erwartet habe. Ich hatte befürchtet, bei dieser WM gar nicht zu spielen."

Bislang stand der Bayern-Profi bei der Fußball-WM insgesamt 91 Minuten auf dem Platz. "Es ist in Ordnung, ich kenne meine Rolle. Ich trainiere jeden Tag, um dem Team eine Hilfe zu sein", erklärte de Ligt.

Im Viertelfinale trifft die niederländische Nationalmannschaft am Freitag (20 Uhr) auf Mitfavorit Argentinien.