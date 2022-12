Bensebaini-Lager bestätigt Gespräche mit dem BVB

IMAGO/Revierfoto

Gladbach-Star Ramy Bensebaini wird auch beim BVB gehandelt

Der Vertrag von Gladbach-Linksverteidiger Ramy Bensebaini läuft im kommenden Sommer aus. Kein Wunder, dass der in Topform befindliche 27-Jährige europaweit gefragt ist. Auch innerhalb der Bundesliga gibt es Interesse, Borussia Dortmund soll ein Auge auf den Algier geworfen haben. Die Gerüchte um den BVB bestätigte das Bensebaini-Lager nun.

Ramy Bensebaini gehört nicht erst seit dieser Saison zu den Leistungsträgern bei Borussia Mönchengladbach. Der linke Abwehrspieler wird am Niederrhein für seine defensiven Fähigkeiten genauso geschätzt wie für seine offensiven Aktionen. Fünf Tore hat der Algerier bereits auf dem Konto, er gehört im Fachmagazin "kicker" zu den notenbesten Linksverteidigern der Liga (Note 3,29).

Doch der Vertrag des Abwehrmannes läuft im Juni 2023 aus, ein Umstand, der zahlreiche Vereine auf den Plan gerufen hat. Allen voran den BVB, wie es zuletzt immer wieder in verschiedenen Medienberichten hieß. Und offenbar ist an den Spekulationen um ein Interesse der Dortmunder, die hinten links Bedarf haben, weil Raphael Guerreiro den Klub verlassen könnte, etwas dran.

"Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit dem BVB gibt", verriet Bensebainis Berater Jaspal Singh Gill gegenüber "Sport1". Allerdings ist die schwarzgelbe Borussia nicht allein im Werben und wohl auch nicht in der Pole Position. "Es gibt aber auch Gespräche mit anderen internationalen Klubs", schränkte der Agent ein.

"Noch keine Einigung" von Bensebaini mit Interessenten

Zuletzt gab es - neben dem BVB - unter anderem Gerüchte um einen möglichen Transfer zu Manchester City, Juventus Turin oder Inter Mailand, wie der TV-Sender weiter berichtet.

"Ramy ist ein Spieler, der für viele Vereine interessant ist und überall reinpasst", hob Gill die Vorzüge des Algeriers hervor, fügte jedoch an: "Wir stehen momentan aber mit keinem Klub vor irgendeiner Einigung."

Ob es also für Bensebaini in Gladbach weitergeht, wo eine Verlängerung denkbar wäre, oder ganz wo anders, ist noch offen. "Ramy hat für sich noch keine finale Entscheidung getroffen", betonte sein Berater. "Er möchte eine gute restliche Saison spielen und komplett für die Mannschaft und den Verein da sein. Was im Sommer passiert, werden wir dann sehen."

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass Bensebaini Gladbach-Sportchef Roland Virkus schon mitgeteilt habe, dass er nicht verlängern werde.