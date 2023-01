Felix Magath kritisiert den VfB Stuttgart

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Felix Magath trainierte einst auch den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart rangiert in der Fußball-Bundesliga auch nach dem Restart gegen Mainz 05 (1:1) weiter auf dem Relegationsplatz. Dass mit Bruno Labbadia in der Rückrunde der Klassenerhalt erreicht wird, daran glaubt Felix Magath weiterhin. In einem TV-Interview findet er aber auch sehr kritische Worte für seinen Ex-Klub.

"Der Bruno schafft das. Er ist ein erfahrener Mann - wie er die Mannschaft führt, das merkt man", meinte Magath im "SWR".

Der 69-Jährige selbst hatte im letzten Jahr noch einmal als "Feuerwehrmann" in der Bundesliga übernommen und Hertha BSC dank einer erfolgreichen Relegation gegen den Hamburger SV in der Erstklassigkeit gehalten.

Wie Magath aus eigener Erfahrung weiß, muss Labbadia mit dem VfB Stuttgart unbedingt zeitnah einen Sieg einfahren: "Wichtig ist, dass er ein Spiel gewinnt. Du brauchst unbedingt einen Erfolg - dann glauben die Spieler auch, dass ein Trainer der Richtige ist".

Die nächste Gelegenheit bietet sich für die Schwaben schon im Südwest-Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Dienstag (ab 20:30 Uhr).

Falsche "Strategie" beim VfB Stuttgart?

Dass der VfB Stuttgart erneut mitten im Abstiegskampf steckt, ist laut dem Trainer-Altmeister derweil durchaus ein hausgemachtes Problem.

"Der VfB hat sich mit der Strategie der letzten Jahre, immer die besten Spieler zu verkaufen, nicht weiterentwickelt. So steht man jetzt wieder da, wo man letztes Jahr auch gestanden hat", stellte Magath fest und fügte hinzu: "Der VfB ist momentan eine Mannschaft, die nicht zufällig da unten steht." So müsse sich der VfB seine Erfolgserlebnisse "erst einmal erarbeiten".

Magath selbst blickt auf eine sehr erfolgreiche Zeit als VfB-Cheftrainer zurück. Zwischen 2001 und 2004 formte er aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Aspiranten und zeigte sich mitverantwortlich für die Entwicklung späterer Nationalspieler wie Timo Hildebrandt, Kevin Kurányi oder Philipp Lahm.

"Es war im Grunde meine schönste Zeit, die ich hier als Trainer verbracht habe", stellte Magath fest.