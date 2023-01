Gladbach soll bei Thuram-Ersatz "vorgefühlt" haben

IMAGO/ Lille OSC v Estac Troyes AC

Timothy Weah wird bei Borussia Mönchengladbach gehandelt

Mit 13 Treffern in 17 Saisonspielen stellt Marcus Thuram 2022/23 eindrucksvoll unter Beweis, welchen Wert er für Borussia Mönchengladbach hat. Dumm nur für die Fohlenelf, dass der Vertrag des Franzosen im Sommer ausläuft und es nach Trennung riecht. Ersatz soll man am Niederrhein bereits ins Visier genommen haben.

Dass Marcus Thuram seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach noch verlängert, scheint ausgeschlossen. Offen ist derweil, wohin der Weg des 25-jährigen Angreifers führen wird.

Konfrontiert mit den auslaufenden Verträgen von Thuram und Außenverteidiger Ramy Bensebaini erklärte Gladbach-Manager Roland Virkus zwar, man werde weiter um sie kämpfen, gab aber zu, dass ein Abgang durchaus wahrscheinlich sei.

"Ich kann nur nochmal betonen, dass wir wissen: Beide Verträge laufen aus. Wir wissen auch, dass beide sehr, sehr gute und sehr begehrte Spieler sind. Trotz alledem werden wir alles versuchen, dass wir sie dazu bewegen können, zu bleiben. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass beide im nächsten Sommer weiterhin bei uns Fußball spielen. Und nichtsdestotrotz versuchen wir auch weiterhin, sie zum Bleiben zu bewegen – auch nach dieser Saison. Und dann schauen wir, was passiert", zitiert das Portal "gladbachlive" Virkus.

Dann macht Gladbach angeblich Ernst

Kein Wunder also, dass Virkus und Co. ihren Blick auf der Suche nach Ersatz längst schweifen lassen sollen. In den Fokus ist dabei angeblich Timothy Weah von OSC Lille gerückt. Das berichtet "fussballtransfers.com".

Demnach hat Gladbach beim französischen Erstligisten "vorgefühlt", hatte jedoch vorerst keinen Erfolg, da Lille zu viele Ausfälle in der Offensive zu verzeichnen hat. Die Hoffnung muss Gladbach dem Bericht zufolge jedoch nicht aufgeben - zumal sich Weahs Berater derzeit nach einem neuen Arbeitgeber für seinen Schützling umschauen soll.

Der Vertrag des WM-Teilnehmers endet nach der Saison, ein Wechsel im Winter könnte für Lille daher finanziell durchaus verlockend sein. "Wirklich heiß", so der Bericht, wird das Werben des Bundesligisten in diesem Winter aber wohl nur, wenn Thuram den Klub doch noch verlässt.

Timothy Weah ist der Sohn des ehemaligen Weltfußballers George Weah. Die Fußstapfen seines Vaters konnte der 22-Jährige bislang aber noch nicht ausfüllen. Für Lille schoss er acht Tore in 87 Partien.