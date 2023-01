VfB-Star vor Wechsel in die Premier League

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Dem VfB Stuttgart droht der Verlust eines Stammspielers

Trotz einer prekären Lage im Abstiegskampf verlief die Transferperiode für den VfB Stuttgart bislang recht ruhig. Doch nun könnte sich bei den Schwaben eine neue Dynamik entwickeln. Der Auslöser: Der drohende Abgang eines unumstrittenen Stammspielers.

Naouirou Ahamada ist einer der weniger Lichtblicke der Saison beim VfB Stuttgart. Der 20-Jährige mauserte sich nach dem Abgang von Mittelfeld-Motor Orel Mangala im Sommer zur absoluten Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Schwaben.

Bislang stand der Franzose in allen Bundesligaspielen in der Startelf und konnte dabei zwei Treffer erzielen. Doch Ahamadas Tage in der Bundesliga könnten bereits in Kürze gezählt sein. Einem Bericht von "Fußballtransfers" zufolge steht der Juniorennationalspieler kurz vor einem Wechsel in die Premier League.

Das Transferportal vermeldet, dass es bereits zu einer Einigung zwischen dem VfB und Premier-League-Klub Crystal Palace über eine Ablöse gekommen sein soll. Demnach stehe eine Unterschrift des talentierten Mittelfeldspielers in London kurz bevor.

VfB Stuttgart: Kommt der Ahamada-Ersatz aus Wolfsburg?

Für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia wäre dies ein harter Schlag im Kampf um den Klassenerhalt. Neu-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth müsste sich somit wohl zeitnah um einen Ersatz für Ahamada bemühen, bevor das Transferfenster am 02. Februar seine Pforten schließt.

Besonders der Wolfsburger Joshua Guilavogui soll es den Verantwortlichen des fünffachen deutschen Meisters angetan haben. Nachdem sich der Wechselpoker bereits über mehrere Wochen hinzog, soll es nun zu einer Einigung aller Parteien gekommen sein. Das berichtet die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung".

Die Tageszeitung spekuliert über einen sechsstelligen Betrag, den die Schwaben nach Wolfsburg überweisen müssen. Noch in dieser Woche soll der Mittelfeldabräumer seinen Vertrag beim Abstiegskandidaten unterschreiben und somit Ahamada bei einem zeitnahen Wechsel bereits beim Bundesligaspiel am Freitagabend bei RB Leipzig (20:30 Uhr) ersetzen.