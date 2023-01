Medien: Ex-BVB-Star vor Rückkehr in die Bundesliga

unknown

Thomas Delaney (2.v.r.) kehrt wohl in die Bundesliga zurück

Die TSG 1899 Hoffenheim ist in der Fußball-Bundesliga in immer größere Abstiegssorgen geraten. Nach dem jüngsten 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart sind es weiterhin nur drei Zähler Vorsprung, die das Team von Cheftrainer André Breitenreiter auf den Relegationsplatz hat. Für die Rückrunde will sich die TSG nun offenbar mit einem altbekannten Routinier verstärken, der einst beim BVB unter Vertrag stand.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die Kraichgauer derzeit intensiv um die Dienste von Thomas Delaney bemühen. Der 31-Jährige läuft derzeit noch für den FC Sevilla in der spanischen La Liga auf, kommt dort allerdings über die Rolle des Ersatzspielers nicht mehr hinaus. In der laufenden Meisterschaft stehen erst zwei Startelfeinsätze zu Buche für den Sechser, der auch auf jahrelange Erfahrung in der Bundesliga zurückblickt.

Seinen Durchbruch im deutschen Fußball-Oberhaus schaffte Delaney in seinen eineinhalb Jahren bei Werder Bremen, als er zwischen 2017 und 2018 insgesamt 51 Bundesliga-Spiele für den Verein bestritt und dabei sieben Tore erzielte.

Delaney und Hoffenheim wohl schon einig

Im Sommer 2018 folgte dann der Wechsel zu Borussia Dortmund. Im BVB-Trikot sammelte Delaney erste Champions-League-Erfahrung und agierte zeitweise als Stammspieler bei den Schwarz-Gelben. Sein größter Erfolg in seiner Dortmunder Zeit war der Sieg im DFB-Pokal 2021.

Nach "Sky"-Informationen soll die mündliche Zusage des dänischen Nationalspielers an die TSG bereits erfolgt sein. Derzeit befinden sich die Klubs aus Sevilla und Hoffenheim sowie die Spielerseite in konkreten Vertragsverhandlungen.

Ob der FC Sevilla noch auf eine Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler pocht angesichts des im Sommer auslaufenden Vertrags, ist aktuell noch offen. Für die Spanier brachte es Delaney seit dem Sommer 2021 insgesamt auf 47 Pflichtspiel-Einsätze.