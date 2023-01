Ersatzmann verlässt den BVB - Details enthüllt

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Der BVB gibt Thorgan Hazard (r.) ab

Nun ist es offiziell: Thorgan Hazard verlässt Borussia Dortmund vorerst und schließt sich bis zum Saisonende der PSV Eindhoven an. Im Rahmen des Transfers sind gleich mehrere Details durchgesickert.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel bereits angedeutet, am Dienstagabend meldeten beide Vereine letztlich den Vollzug. Thorgan Hazard wird vom BVB an die PSV Eindhoven verliehen.

"Thorgan Hazard ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu einem Klub ausgeliehen zu werden, bei dem er regelmäßig auf dem Platz steht. Eindhoven befindet sich als Tabellendritter der Eredivisie mitten im Meisterschaftskampf und ist auch in der Europa League noch vertreten", äußerte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Vereinshomepage zum Deal.

Der BVB wünsche Hazard "für die kommenden Monate viel Einsatzzeit und den maximalen sportlichen Erfolg", erklärte der Dortmunder Manager.

Hazard selbst meinte: "Diese Leihe ist im Moment für alle die beste Lösung. Während der kommenden fünf Monaten kann ich bei einem Klub, der sehr ambitioniert ist, auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Meinen Teamkollegen beim BVB wünsche ich für die zweite Saisonhälfte den größtmöglichen Erfolg in allen drei Wettbewerben."

BVB spart Hazard-Gehalt ein

Der 29-Jährige absolvierte am Dienstag den Medizincheck bei der PSV Eindhoven. Unter BVB-Cheftrainer Edin Terzic hatte der Belgier in den vergangenen Monaten nur noch eine Nebenrolle gespielt.

"Sky"-Reporter Sven Westerschulze enthüllte am frühen Dienstagabend die Details zum Transfer. Demzufolge erhält Borussia Dortmund vom niederländischen Traditionsverein eine Leih-Gebühr von rund 500.000 Euro.

Zudem soll die PSV Eindhoven Hazards volles Gehalt von rund 2,5 bis 3 Millionen Euro für den Zeitraum übernehmen, heißt es.

Der Routinier war 2019 für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt.