Gladbach-Star warnt eindringlich vor Schalke

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Ko Itakura trifft mit Gladbach auf seinen Ex-Klub FC Schalke 04

In der vergangenen Saison gehörte Ko Itakura zu den Aufstiegshelden des FC Schalke 04. Am Samstag (18:30 Uhr) empfängt der japanische Nationalspieler seinen Ex-Klub mit Borussia Mönchengladbach zum Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Die Gladbacher sollten das Liga-Schlusslicht auf keinen Fall unterschätzen, warnt Itakura.

Vor seinem Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 warnt Borussia Mönchengladbachs Abwehrspieler Ko Itakura seinen neuen Arbeitgeber eindringlich.

"Die Schalker kommen mit viel Energie. Die Spieler geben alles für diesen Verein und werden sehr hart kämpfen, um hier etwas zu holen", sagte der japanische WM-Fahrer in einem Interview auf der Homepage der Gladbacher.

Die Borussia müsse "darauf eingestellt sein, mit voller Konzentration in das Spiel gehen und unseren Fußball durchbringen", betonte der 26-Jährige vor dem Gladbacher Heimmatch gegen den Tabellenletzten: "Wenn wir das schaffen, werden wir am Samstag erneut erfolgreich sein."

Als Aufstiegsheld des FC Schalke 04 nach Gladbach

Mit "erneut erfolgreich sein" spielte Itakura wohl eher auf Gladbachs 4:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag an als auf das Hinspiel gegen Schalke. Im vergangenen August kamen die Gladbacher nämlich in Gelsenkirchen nicht über ein 2:2 hinaus. Das Ausgleichstreffer kassierte die Elf von Trainer Daniel Farke in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt.

Auf das erneute Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 freut sich Itakura. "Ich hatte eine gute Zeit in Gelsenkirchen, und es wird einfach schön, meine alten Mannschaftskollegen wiederzutreffen", meinte der Abwehrspieler, der mit 31 Zweitliga-Einsätzen und vier Toren zu den Aufstiegsgaranten der Königsblauen gehörte.

Schalke war bei Itakura ein einjähriges Leihgeschäft mit Premier-League-Meister Manchester City eingegangen und hätten den Japaner gerne langfristig an sich gebunden. Die Ende Mai fällige Kaufoption konnte der Bundesliga-Rückkehrer jedoch nicht stemmen. Wenige Wochen später unterschrieb Itakura einen Vierjahresvertrag in Gladbach.