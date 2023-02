Gladbach-Sportchef plädiert für Neuer-Aus

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Manuel Neuer (l.) vom FC Bayern ist seit 13 Jahren in der Nationalmannschaft gesetzt

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus stellt die Zukunft von Manuel Neuer vom FC Bayern im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frage.

Seit 13 Jahren ist Manuel Neuer nun die unumstrittene Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

Doch wegen seines Schien- und Wadenbeinbruchs und der damit verbundenen monatelangen Pause wird mittlerweile infrage gestellt, ob der Kapitän des FC Bayern überhaupt noch einmal als gesetzter Stammkeeper ins DFB-Tor zurückkehrt.

Einer, der sich eindeutig für einen Wechsel zwischen den Pfosten im Tor des DFB-Teams ausspricht, ist Roland Virkus.

Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, der pikanterweise im Januar seinen bisherigen Stammtorwart Yann Sommer an den FC Bayern verloren hatte, zollte Neuer in einer Pressekonferenz am Donnerstag zwar zunächst seinen großen Respekt.

"Man muss ganz klar sagen, dass Manuel Neuer bis zu seiner Verletzung einen guten Job gemacht hat. Er gehört sicherlich zu den besten Torhütern der Welt und das hat er jahrelang bewiesen", sagte Virkus.

Klare Aussagen von Gladbach-Sportchef Roland Virkus

Gleichzeitig sprach sich der Gladbacher Sportchef aber auch unmissverständlich dafür aus, seinen einstigen Schützling Marc-André ter Stegen, der seit 2014 beim FC Barcelona unter Vertrag steht, zum neuen deutschen Stammtorhüter zu befördern.

"Marc-André bringt in Barcelona Top-Leistungen. Ich traue ihm ohne Probleme zu, die Nummer eins in Deutschland zu werden", sagte der Gladbach-Manager, der seine persönliche Meinung klar formulierte: "Es ist an der Zeit, da auch mal einen Wechsel vorzunehmen."

In seiner bisherigen Länderspiel-Karriere hat ter Stegen erst 30 A-Länderspiele absolviert.

"Manuel Neuer ist ein überragender Torhüter, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es Marc-André auch verdient hat, die Nummer eins zu werden", fügte Virkus in seinem Plädoyer für das Gladbach-Eigengewächs hinzu, das in Virkus' Zeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums den "Fohlenstall" am Niederrhein durchlief.

Ter Stegen selbst zeigte sich jüngst im Interview mit rtl/ntv und sport.de weiterhin ambitioniert, im DFB-Team noch einmal richtig durchzustarten.

"Natürlich habe ich den Anspruch, in der Nationalmannschaft die Nummer eins zu sein. Das habe ich auch jetzt schon über Jahre gesagt", so der Barca-Keeper.